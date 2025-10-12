ETV Bharat / state

मुरादाबाद में खिलाड़ी की मौत; मैच में बाॅलिंग करते वक्त अचानक पिच पर गिरा, हार्ट अटैक की आशंका

अहमर खान (फाइल फोटो) ( Photo credit: police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 11:24 PM IST 2 Min Read