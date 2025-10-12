ETV Bharat / state

मुरादाबाद में खिलाड़ी की मौत; मैच में बाॅलिंग करते वक्त अचानक पिच पर गिरा, हार्ट अटैक की आशंका

मुरादाबाद के थाना बिलारी स्थित चीनी मिल के मैदान में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था मैच.

अहमर खान (फाइल फोटो)
अहमर खान (फाइल फोटो) (Photo credit: police)
Published : October 12, 2025 at 11:24 PM IST

मुरादाबाद : बिलारी तहसील में क्रिकेट मैच के दौरान बाॅलिंग करते समय खिलाड़ी (50) की अचानक तबियत बिगड़ गई. वह पिच पर गिर पड़ा और उनकी नाक से खून आने लगा. आनन-फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. खिलाड़ी की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.

बिलारी थाने के एसएचओ उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह घटना शाम 6:00 की है. जब क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी बॉलिंग करते समय वहीं गिर गया, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उन्होंने आशंका जताई कि खिलाड़ी की हार्टअटैक आने से मौत हुई है.

बाॅलिंग करते वक्त अचानक पिच पर गिरा खिलाड़ी. (Video credit: POLICE)

आखिरी ओवर में अहमर कर रहे थे बाॅलिंग : पुलिस के मुताबिक, खिलाड़ियों ने बताया कि मुरादाबाद के थाना बिलारी स्थित चीनी मिल के मैदान में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था. क्रिकेट मैच मुरादाबाद और संभल के बीच खेला जा रहा था. थाना कटघर के एकता विहार क्षेत्र निवासी अहमर खान (50) बॉलिंग कर रहे थे. 20 ओवरों के मैच में अंतिम ओवर की अंतिम बॉल फेंकते ही मुरादाबाद की टीम जीत गई. यह ओवर अहमर खान ही कर रहे थे.

आखिरी बॉल फेंकने के बाद इन्होंने खुशी का इज़हार किया और पिच पर गिर गए. साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सीपीआर दिया. इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि स्थानीय सपा नेता मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे. उनके साथियों ने क्रिकेटर अहमर खान को सीपीआर भी दिया.

