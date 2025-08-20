नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी भरे मेल का सिलसिला लगातार जारी है बुधवार सुबह एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी का मेल एक बार फिर प्राप्त हुआ जिसके के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया.

राजा राममोहन राय सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल को धमकी: स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि, मंगलवार रात करीब 9 बजे स्कूल के आधिकारिक मेल पर ये धमकी भरा संदेश आया था. बुधवार सुबह जब स्कूल खुला तो स्टाफ ने मेल देखा और तत्काल इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस और कई अन्य विभागों को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं.

हौज रानी स्थित स्कूल समेत 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस की टीम पूरे तरीके से रही मुस्तैद: दिल्ली पुलिस के साथ-साथ डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम भी सरकारी स्कूल में मौके पर पहुंची. पूरे स्कूल परिसर को टीम ने सुरक्षा घेरे में ले लिया. उसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने स्कूल भवन, कक्षाओं और आसपास के क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया गया. करीब डेढ़ घंटे तक चली जांच के बाद जब कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच पूरी होने के बाद पुलिस और सुरक्षा टीमें वहां से रवाना हुईं.

धमकी वाले ईमेल की गहनता से हो रही जांच: दिल्ली पुलिस के द्वारा फिलहाल इस ईमेल की गंभीरता को परखा जा रहा है प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह शरारती तत्वों की हरकत हो सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे हल्के में नहीं ले रही है और इसकी लगातार जांच की जा रही है.

दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रही धमकी ने बढ़ाई चिंता: गौरतलब है कि यह दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल या फोन कॉल के जरिए बम धमकी मिल चुकी है. कई महीनो से लगातार यह धमकी का सिलसिला जारी है हर बार गहन तलाशी के बाद यह धमकियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ऐसे हर अलर्ट को गंभीरता से लेती हैं. लगातार मिल रही ऐसी धमकियों से बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है.

स्कूलों और प्रशासन से अधिक सतर्कता बरतने की अपील : अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों और प्रशासन को और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए. हालांकि मालवीय नगर के सरकारी स्कूल में दिल्ली पुलिस के द्वारा सूझबूझ से काम लेते हुए स्कूल में किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो इसके लिए खास रणनीति अपनाई गई स्कूल के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंच कर कई घंटे तक जांच की गई . पुलिस की इस कार्यवाही से लोगों में पुलिस की सक्रियता के प्रति संतुष्टि देखी गई.



