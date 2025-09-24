ETV Bharat / state

बदला खाकी का चेहरा : 50 सीआई और दो एसआई का तबादला, 39 थानाधिकारी बदले

जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि 50 सीआई और दो एसआई का तबादला किया है. धर्मेंद्र कुमार शर्मा को बस्सी, मुनींद्र सिंह को कानोता, राजेश शर्मा को आदर्श नगर, प्रह्लाद नारायण को जामडोली, वर्षा रानी को एसएमएस अस्पताल थानाधिकारी लगाया गया है. भजनलाल गांधीनगर, इंदू शर्मा महिला थाना (पूर्व), वीरेंद्र सिंह मालवीय नगर, पूनम कुमारी बजाज नगर, आशुतोष कुमार जवाहर सर्किल, लिखमाराम सांगानेर, राजेश शर्मा प्रताप नगर, उदयभान यादव मालपुरा गेट, श्रीनिवास जांगिड़ भांकरोटा, राजेंद्र गोदारा बगरू, राजकिरण महिला थाना (पश्चिम) थानाधिकारी होंगे.

जयपुर: राजधानी जयपुर में अब खाकी का चेहरा बदला-बदला नजर आएगा. पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार देर रात 50 सीआई और दो एसआई का तबादला आदेश जारी किया. इन अधिकारियों को तत्काल नए क्षेत्र का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए. दो तबादला सूचियों में 39 थानाधिकारी बदले गए. वहीं, यातायात बेड़े में भी बदलाव किए गए.

शास्त्री नगर, विद्याधर नगर थानाधिकारी भी बदले: इसी तरह, नवरतन धोलिया को कालवाड़, राजेश गौतम को चौमूं, उदयसिंह यादव को हरमाड़ा, सुनील कुमार को दौलतपुरा, सुरेंद्र चौधरी को खोरा बीसल, हिम्मत सिंह को शास्त्री नगर, नरेंद्र खींचड़ को विद्याधर नगर, उमेश बेनीवाल को संजय सर्किल, मनोज बेरवाल को नाहरगढ़ रोड, राकेश ख्यालिया को माणक चौक, कृष्ण कुमार यादव को सुभाष चौक, धर्म सिंह को गलता गेट, गौतम डोटासरा को आमेर, प्रदीप कुमार शर्मा को ब्रह्मपुरी, राजेश शर्मा को जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी लगाया गया है.

अशोक नगर, शिवदासपुरा के प्रभारी बदले: कमिश्नर ने सुरेंद्र कुमार सैनी को शिवदासपुरा, महेंद्र सिंह यादव को शिप्रा पथ, मंजू चौधरी को महिला थाना (दक्षिण), मोतीलाल शर्मा को अशोक नगर, बलवीर सिंह को सोडाला, सुरेश यादव को महेश नगर, मदन कड़वासरा को पत्रकार कॉलोनी और गुंजन वर्मा को नारायण विहार थानाधिकारी लगाया है.

ट्रैफिक बेड़े में भी बदलाव: इसी प्रकार पुलिस के यातायात बेड़े में भी बदलाव किया गया. एकता मीणा को यातायात निरीक्षक (प्रथम, पूर्व), एसआई बन्नालाल को निरीक्षक (द्वितीय, पूर्व), राजेंद्र खंडेलवाल को निरीक्षक (तृतीय, पूर्व), विष्णुदत्त को निरीक्षक (प्रथम, दक्षिण), विजय सिंह को निरीक्षक (चतुर्थ, दक्षिण), कविता शर्मा को निरीक्षक (द्वितीय, पश्चिम), मुकेश मीणा को निरीक्षक (चतुर्थ, पश्चिम), हरिओम को यातायात निरीक्षक (तृतीय, उत्तर) लगाया गया. रमेश पारीक को सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई (पूर्व), अंजू कुमारी को सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई (दक्षिण), रामकृष्ण मीणा को सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई (पश्चिम) और राजेंद्र प्रसाद को सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई (उत्तर) के पद पर लगाया गया है.