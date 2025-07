ETV Bharat / state

BHU में शुरू होंगी 50 नई जांचें; 450 रुपये में खून के थक्के जमने का टेस्ट, सस्ती दर पर मरीजों को मिलेगी सुविधा - VARANASI NEWS

BHU में शुरू होंगी 50 नई जांचें ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:50 AM IST 2 Min Read

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में सेंटर ऑफ क्लीनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब में आठ नई जांचों की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर खून के थक्के की भी जांच की जाएगी. खास बात यह है कि यहां पर 50 तरीके की अन्य जांच सस्ते दामों पर मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी.



150 तरह की होंगी जांचें : इस बारे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) बायोकेमेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर एसपी मिश्रा ने बताया कि, वर्तमान समय में हमारे लैब में 83 तरह की जांचें हो रही हैं. आठ नई जांच शुरू होने वाली हैं. इसके बाद जांचों की संख्या 91 हो जाएगी. यही नहीं आगामी महीने से 50 टेस्ट और शुरू किया जा रहे हैं, यह सभी प्रस्तावित जांचों की सूची आईएमएस को भेजी गई है, जिस पर सहमति मिल चुकी है. हमें उम्मीद है कि 150 तरीके की जांच जल्द ही यहां आने वाले मरीजों को मिल जाएगी. इसके लिए अब उन्हें शहर के बाहर या निजी पैथोलॉजी की ओर नहीं जाना पड़ेगा.





यह टेस्ट हुए हैं शामिल : प्रमुख जांचों की बात करें तो इसमें होमोस्टीन टेस्ट जिससे खून के थक्के जमने के बारे में पता चलता है जो यहां महज 450 रुपये में होगा. वहीं 300 रुपये में आईपीटीएच टेस्ट होगा, जिससे खून के संक्रमण का पता चलेगा. लिपिड प्रोफाइल की दो नई जांच भी शामिल की गई हैं. इनमें एपीओ ए से गुड कोलेस्ट्रॉल और एपीओ बी से बैड कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा. 400 से 500 में यह दोनों जांच हो जाएंगी. इसके साथ ही कंप्लीमेंट सी फोर टेस्ट, लिवर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टेस्ट के साथ ही गर्भावस्था की निगरानी, धर्म चक्र की समस्या हार्मोन संतुलन बताने वाले भी कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट शामिल किए गए हैं. बता दें कि, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त बीएचयू अस्पताल में सेंट्रल फॉल क्लीनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब है, जहां पहली बार आठ तरह की नई चिकित्सा जांच शुरू होने जा रही है, जिसमें खून के थक्के की जांच शामिल होगी. यही नहीं आगामी महीने से 50 नई जांच भी सस्ते दर पर शुरू हो जाएंगी, जिससे मरीजों को निजी पैथोलॉजी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. बताते चलें कि, इनमें कई ऐसी जांच हैं जिसके लिए मरीजों को लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सभी बीएचयू में ही उपलब्ध हो जाएंगी.



यह भी पढ़ें : BHU के शोध किए गए उपकरण व दवाएं बाजार में मिलेंगी, प्रौद्योगिक कंपनी से हुआ MOU

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में सेंटर ऑफ क्लीनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब में आठ नई जांचों की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर खून के थक्के की भी जांच की जाएगी. खास बात यह है कि यहां पर 50 तरीके की अन्य जांच सस्ते दामों पर मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी.



150 तरह की होंगी जांचें : इस बारे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) बायोकेमेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर एसपी मिश्रा ने बताया कि, वर्तमान समय में हमारे लैब में 83 तरह की जांचें हो रही हैं. आठ नई जांच शुरू होने वाली हैं. इसके बाद जांचों की संख्या 91 हो जाएगी. यही नहीं आगामी महीने से 50 टेस्ट और शुरू किया जा रहे हैं, यह सभी प्रस्तावित जांचों की सूची आईएमएस को भेजी गई है, जिस पर सहमति मिल चुकी है. हमें उम्मीद है कि 150 तरीके की जांच जल्द ही यहां आने वाले मरीजों को मिल जाएगी. इसके लिए अब उन्हें शहर के बाहर या निजी पैथोलॉजी की ओर नहीं जाना पड़ेगा.



यह टेस्ट हुए हैं शामिल : प्रमुख जांचों की बात करें तो इसमें होमोस्टीन टेस्ट जिससे खून के थक्के जमने के बारे में पता चलता है जो यहां महज 450 रुपये में होगा. वहीं 300 रुपये में आईपीटीएच टेस्ट होगा, जिससे खून के संक्रमण का पता चलेगा. लिपिड प्रोफाइल की दो नई जांच भी शामिल की गई हैं. इनमें एपीओ ए से गुड कोलेस्ट्रॉल और एपीओ बी से बैड कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा. 400 से 500 में यह दोनों जांच हो जाएंगी. इसके साथ ही कंप्लीमेंट सी फोर टेस्ट, लिवर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टेस्ट के साथ ही गर्भावस्था की निगरानी, धर्म चक्र की समस्या हार्मोन संतुलन बताने वाले भी कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट शामिल किए गए हैं. बता दें कि, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त बीएचयू अस्पताल में सेंट्रल फॉल क्लीनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब है, जहां पहली बार आठ तरह की नई चिकित्सा जांच शुरू होने जा रही है, जिसमें खून के थक्के की जांच शामिल होगी. यही नहीं आगामी महीने से 50 नई जांच भी सस्ते दर पर शुरू हो जाएंगी, जिससे मरीजों को निजी पैथोलॉजी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. बताते चलें कि, इनमें कई ऐसी जांच हैं जिसके लिए मरीजों को लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सभी बीएचयू में ही उपलब्ध हो जाएंगी.



यह भी पढ़ें : BHU के शोध किए गए उपकरण व दवाएं बाजार में मिलेंगी, प्रौद्योगिक कंपनी से हुआ MOU

Last Updated : July 21, 2025 at 10:50 AM IST