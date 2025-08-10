लखनऊ : रक्षाबंधन के अवसर पर इस साल भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया, हालांकि पिछले वर्षों से इस बार का यह उपहार और भी ज्यादा मायने रखता है. कारण है कि इस बार महिला के साथ एक सहयात्री के रूप में पुरुष को भी मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई.

योगी सरकार के इस उपहार का बहनों के साथ ही भाइयों ने भी जमकर फायदा उठाया. परिवार के साथ लोग फ्री बस यात्रा का लुत्फ उठाने निकल पड़े. पहले जहां दो दिन तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा थी, इस बार इसे एक दिन और बढ़ाया गया और तीन दिन तक यह सुविधा दी गई. इससे बड़ी संख्या में यात्री बसों से सफर करने निकले और यह एक रिकॉर्ड बन गया है.









परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर के अनुसार, सामान्य दिनों में परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन 14-15 लाख यात्री सफर करते हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर्व के शुरुआती दो दिनों में ही यह आंकड़ा 50 लाख से अधिक पहुंच गया है. इनमें लगभग 70 प्रतिशत महिला यात्री थीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए 66 घंटे के ‘सम्मान के तोहफे’ का लाभ लिया.

उन्होंने बताया कि आठ अगस्त की सुबह छह बजे से ही बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ रही. पहले दिन यानी आठ अगस्त को 19.5 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की, जो सामान्य दिनों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक था. रक्षाबंधन के दिन नौ अगस्त को तो यह संख्या 31.7 लाख के पार पहुंच गई, जो सामान्य दिनों की तुलना में 210 प्रतिशत से अधिक रही. तीसरे दिन 10 अगस्त को दोपहर एक बजे तक ही 13 लाख यात्री सफर कर चुके थे और रात 12 बजे तक यह संख्या 25 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. इस तरह तीन दिनों में 75 लाख से अधिक लोग बसों में यात्रा करेंगे, जो परिवहन निगम के इतिहास में अभूतपूर्व संख्या है.





चलाई गईं अतिरिक्त बसें : उन्होंने बताया कि आठ अगस्त सुबह छह बजे से 10 अगस्त मध्यरात्रि 12 बजे तक महिलाओं और बेटियों के लिए सभी श्रेणी की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई. इस अवधि में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें चलाई गईं और सभी अनुबंधित बसों को भी संचालन में लगाया गया. गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और इटावा स्टेशनों पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए विशेष ड्यूटी और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई.







उन्होंने बताया कि चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की गई है, जिसमें 1800 किलोमीटर संचालन पूर्ण करने पर ₹1200 का भुगतान और 6 दिनों तक लगातार कार्य करने पर अतिरिक्त ₹0.55 प्रति किलोमीटर दिया जाएगा. तकनीकी कर्मचारियों को भी प्रतिदिन उपस्थित रहने पर एकमुश्त 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. संचालन व्यवस्था बेहतर बनाए रखने वाले कार्मिकों और पर्यवेक्षकों को भी 5000 रुपये प्रति स्टेशन के हिसाब से सम्मानित किया जाएगा.











आठ साल में 1.23 करोड़ बहनों को मिला मुफ्त सफर का लाभ : 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हुई रक्षाबंधन पर माताओं-बहनों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की योजना बीते आठ वर्षों से लागू है. इस अवधि में 1,23,30,194 महिलाओं को इसका लाभ मिला है, जिसके लिए सरकार ने 101.42 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ वहन किया. इन वर्षों में 2023 में सर्वाधिक 29 लाख से अधिक महिलाओं ने निशुल्क यात्रा की.



यह भी पढ़ें : रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा