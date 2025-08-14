ETV Bharat / state

पटना में व्यवसायी के बेटे से मांगी 50 लाख की रंगदारी, फेसबुक पर LIVE आकर धमकाया - 50 LAKH EXTORTION DEMANDED IN PATNA

पटना में डेवलपर कंपनी के मालिक के बेटे से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई. फोन के साथ ही फेसबुक लाइव कर धमकी दी गई.

50 lakh extortion demanded in Patna
50 लाख की रंगदारी की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 10:33 AM IST

4 Min Read

पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. इस बार शहर के राजीव नगर रोड नंबर 24 स्थित एक डेवलपर कंपनी के मालिक के बेटे से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. पीड़ित की शिकायत पर पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

50 लाख की रंगदारी की मांग: मिली जानकारी के अनुसार, डेवलपर कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दी है. शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा सूजल कुमार उर्फ प्रिंस, जो कंपनी के कार्यों में भी सहयोग करता है, को बीते कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं.

फेसबुक पर लाइव कर धमकी: आरोप है कि रामकृष्णा नगर निवासी एक व्यक्ति, 2 अगस्त से लगातार सूजल को फोन कर 50 लाख रुपये की मांग कर रहा है. इतना ही नहीं, आरोपी फोन पर अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी कर रहा है. इतना ही नहीं फेसबुक पर लाइव करके भी धमकी और रंगदारी की मांग की जा रही है.

"रंगदारी मांगने का सिलसिला सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर मुझे और उनके बेटे को लेकर अभद्र टिप्पणियां की. साथ ही खुलेआम 50 लाख रुपये की मांग दोहराई. इस दौरान उसने परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी."- प्रमोद कुमार,डेवलपर कंपनी के मालिक

दहशत में परिवार: पीड़ित का कहना है कि इस तरह की हरकत से पूरा परिवार दहशत में है. बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. परिवार ने पुलिस से आरोपित की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

आरोपी की हुई पहचान: पाटलिपुत्र थाना प्रभारी विशाल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रंगदारी और धमकी देने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

"साइबर सेल की मदद से आरोपी के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है, ताकि ठोस सबूत इकट्ठा कर कार्रवाई की जा सके."- विशाल कुमार,पाटलिपुत्र थाना प्रभारी

पुलिस उठा रही है ठोस कदम: राजधानी पटना में रंगदारी मांगने के मामले नए नहीं हैं, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है. खासकर व्यवसायियों, ठेकेदारों और बिल्डरों को आए दिन फोन पर या सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देकर रकम की मांग की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है.

व्यवसायियों में आक्रोश और चिंता: इस घटना के बाद स्थानीय व्यवसायी वर्ग में भी आक्रोश और चिंता का माहौल है. कई व्यवसायियों ने पुलिस से मांग की है कि शहर में रंगदारी गैंग और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि व्यापारी और आम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें.

फिलहाल, पाटलिपुत्र थाने की टीम और तकनीकी शाखा मिलकर इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें

'बहुत कमाते हो, 20 लाख रुपया देना होगा'- पटना सिटी में प्रोपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग कर मांगी रंगदारी - Firing in Patna city

'मैं जेल से छूटकर आया हूं, मुझे पैसे की जरूरत है' मुंगेर में स्वर्ण व्यवसायी से अपराधी ने मांगी रंगदारी - munger Crime

केस नहीं उठाने और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग और मारपीट, चाचा-भतीजा घायल - extortion Demand in Begusarai

समस्तीपुर में डॉक्टर से 15 लाख रंगदारी की मांग, नहीं देने पर अपराधियों ने मारी गोली - Firing In Samastipur

मुजफ्फरपुर में BDO से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी, डाक से भेजा धमकी भरा लेटर

पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. इस बार शहर के राजीव नगर रोड नंबर 24 स्थित एक डेवलपर कंपनी के मालिक के बेटे से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. पीड़ित की शिकायत पर पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

50 लाख की रंगदारी की मांग: मिली जानकारी के अनुसार, डेवलपर कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दी है. शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा सूजल कुमार उर्फ प्रिंस, जो कंपनी के कार्यों में भी सहयोग करता है, को बीते कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं.

फेसबुक पर लाइव कर धमकी: आरोप है कि रामकृष्णा नगर निवासी एक व्यक्ति, 2 अगस्त से लगातार सूजल को फोन कर 50 लाख रुपये की मांग कर रहा है. इतना ही नहीं, आरोपी फोन पर अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी कर रहा है. इतना ही नहीं फेसबुक पर लाइव करके भी धमकी और रंगदारी की मांग की जा रही है.

"रंगदारी मांगने का सिलसिला सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर मुझे और उनके बेटे को लेकर अभद्र टिप्पणियां की. साथ ही खुलेआम 50 लाख रुपये की मांग दोहराई. इस दौरान उसने परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी."- प्रमोद कुमार,डेवलपर कंपनी के मालिक

दहशत में परिवार: पीड़ित का कहना है कि इस तरह की हरकत से पूरा परिवार दहशत में है. बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. परिवार ने पुलिस से आरोपित की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

आरोपी की हुई पहचान: पाटलिपुत्र थाना प्रभारी विशाल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रंगदारी और धमकी देने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

"साइबर सेल की मदद से आरोपी के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है, ताकि ठोस सबूत इकट्ठा कर कार्रवाई की जा सके."- विशाल कुमार,पाटलिपुत्र थाना प्रभारी

पुलिस उठा रही है ठोस कदम: राजधानी पटना में रंगदारी मांगने के मामले नए नहीं हैं, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है. खासकर व्यवसायियों, ठेकेदारों और बिल्डरों को आए दिन फोन पर या सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देकर रकम की मांग की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है.

व्यवसायियों में आक्रोश और चिंता: इस घटना के बाद स्थानीय व्यवसायी वर्ग में भी आक्रोश और चिंता का माहौल है. कई व्यवसायियों ने पुलिस से मांग की है कि शहर में रंगदारी गैंग और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि व्यापारी और आम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें.

फिलहाल, पाटलिपुत्र थाने की टीम और तकनीकी शाखा मिलकर इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें

'बहुत कमाते हो, 20 लाख रुपया देना होगा'- पटना सिटी में प्रोपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग कर मांगी रंगदारी - Firing in Patna city

'मैं जेल से छूटकर आया हूं, मुझे पैसे की जरूरत है' मुंगेर में स्वर्ण व्यवसायी से अपराधी ने मांगी रंगदारी - munger Crime

केस नहीं उठाने और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग और मारपीट, चाचा-भतीजा घायल - extortion Demand in Begusarai

समस्तीपुर में डॉक्टर से 15 लाख रंगदारी की मांग, नहीं देने पर अपराधियों ने मारी गोली - Firing In Samastipur

मुजफ्फरपुर में BDO से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी, डाक से भेजा धमकी भरा लेटर

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR CRIMEPATNA NEWSपटना रंगदारीDEVELOPER COMPANY OWNER50 LAKH EXTORTION DEMANDED IN PATNA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

20 साल.. 2025 पर नजर, नीतीश कुमार ने सेट कर दिया जीत का फॉर्मूला

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

भारत में आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, किस राज्य में कितनी संख्या है, जानें

क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.