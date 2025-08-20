ETV Bharat / state

बाप बेटे ने मिलकर बनाया ठग गिरोह, रकम डबल करने के नाम पर 50 करोड़ का फर्जीवाड़ा - 50 CRORE FRAUD IN KABIRDHAM

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकान और गाड़ियां जप्त कर ली है.

50 CRORE FRAUD IN KABIRDHAM
रकम दोगुना करने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 12:29 PM IST

कबीरधाम: शिक्षक पिता और उसके दो बेटों ने मिलकर प्रदेशभर की 50 करोड़ से अधिक की ठगी. रकम डबल करने का लालच देकर लोगों को ये लोग चूना लगाते थे. पकड़े गए लोगों ने ठगी की रकम से जमीन और लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी है. पुलिस ने फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है. एक महिला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है जिसकी तलाश जारी है.

रकम दोगुना करने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी: कवर्धा पुलिस के मुताबिक फरियादी शिव सोनी ने 30-10-2024 को लिखित रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. दर्ज रिपोर्ट में शिकायकर्ता ने कहा कि DYPDHURWE BROTHERS CONSULTANTS PVT. LTD में उसने निवेश किया. कंम्पनी के संचालक धर्मेंद्र धुर्वे यतीन्द्र धुर्वे और नारायण धुर्वे निवासी कवर्धा वार्ड नंबर 11 के द्वारा 10 प्रतिशत प्रतिमाह लाभांश और एक वर्ष बाद मूल राशि लौटने का झांसा दिया गया. सभी ने धोखा देकर अलग अलग लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की. इस पर थाना कवर्धा ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की.

रकम दोगुना करने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी (ETV Bharat)

दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया: सबूत और दस्तावेज की जांच के बाद विभिन्न जिलों में दबिश दी गई. छापे की कार्रवाई में पिता और उसके दो बेटे गिरफ्तार कर लिए गए. आरोपियों के मकान से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिसमें आरोपियों ने ठगी के रकम से कई लग्जरी कार और कवर्धा व बिलासपुर में कीमती जमीन खरीदी.

ठगी के पैसे से जी रहे थे लग्जरी लाइफ: पुलिस ने बताया आरोपी ना केवल कबीरधाम जिले में ठगी किया है बल्कि छत्तीसगढ़ कई जिलों में विभिन्न लोगों से लगभग 50 करोड़ से अधिक की ठगी की है। और ठगी के पैसों से लग्जरियस लाइफ जी रहें थे और जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे थे.

डीएसपी ने किया खुलासा: डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया की पीड़ित की शिकायत पर शुरुआती दौर में पुलिस की टीम लगातार आरोपियों के ठिकानों में दाबिश देकर दस्तावेजों की जांच कर रही थी. सबूत और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र धुर्वे, यतीन्द्र धुर्वे और पिता नारायण धुर्वे को गिरफ्तार किया. इस ठगी में एक महिला भी शामिल है जोकि फिलहाल फरार है. पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है. पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.

TAGGED:

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

