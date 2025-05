ETV Bharat / state

Published : May 21, 2025 at 10:42 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 10:47 PM IST

मेरठ/शाहजहांपुर : जिले के मवाना में बुधवार को पांच युवक नहर में नहाने के दौरान डूब गए. बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह तीन युवकों को सकुशल बाहर निकाला, जबकि दो युवक लापता हो गये. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश करना शुरू कर दिया. देर शाम एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पांच युवक चंद्रशेखर आजाद की रैली में पहुंचे थे. इस दौरान पांचों युवक हस्तिनापुर गंग नहर में नहाने लगे. नहाते समय पांचों गहरे पानी में डूब गये. जिसके बाद राहगीरों ने किसी तरह तीन युवकों को नहर से बाहर निकाला, जबकि दो युवकों का पता नहीं चला. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरु कराई. बताया जा रहा है कि दोनों युवक मेरठ के रहने वाले थे. इसमें से सुहेल और फरमान (22) मछेरान के रहने वाले हैं. देर शाम पुलिस ने नहर से सुहेल का शव बरामद कर लिया. परिजनों ने बताया कि सुहेल की बकरीद के बाद शादी होने वाली थी. सोहेल के पांच भाई बहन हैं. सोहेल पेंट करने का काम करता था और उसके पिता कारपेंटर हैं.

एसपी देहात राकेश कुमार का कहना है कि पांच लोगों के रैली से लौटते वक्त हस्तिनापुर गंग नहर में नहाने का मामला प्रकाश में आया था. पांचों मेरठ के महताब सिनेमा के मछेरान के बताये जा रहे हैं. जिनमें से तीन लोगों को निकाल लिया गया है. दो की तलाश जारी थी, गोताखोर पूरी तरह नहर में तलाश कर रहे हैं.

