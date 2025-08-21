ETV Bharat / state

नाइजर में अगवा प्रवासी श्रमिकों का चार माह बाद भी सुराग नहीं, पत्नियों ने कहा-सरकार ढूंढे कहां हैं पति

नाइजर में चार माह से गिरिडीह के 5 श्रमिक लापता हैं. इनके परिजन परेशान हैं.

kidnapped workers of Bagodar
अपहृत मजदूरों के परिवार वाले (Etv Bharat)
Published : August 21, 2025 at 7:30 PM IST

Published : August 21, 2025 at 7:30 PM IST

गिरिडीह: साउथ अफ्रीका के नाइजर से 25 अप्रैल 2025 को अपहृत बगोदर के पांच श्रमिकों का सुराग नहीं मिल सका है. श्रमिकों का सुराग नहीं मिलने से परिजनों में मायूसी है. वहीं लोग केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं. परिजन जिले के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं. कभी जिलाधिकारी से मिल रहे हैं तो कभी अन्य अधिकारियों से मिल रहे हैं. अधिकारियों से मिली अपहृत संजय महतो की पत्नी सोनी देवी कहती हैं कि अधिकारी तो यही कहते हैं कि बातचीत का प्रयास चल रहा है लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ पाया है.

हमको दिलवा दो हमारा पति

जुगली देवी का कहना है कि उनके पति का अपहरण चार माह पहले हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिल सका है. सरकार उसके पति को ढूंढ कर लाए. इनका कहना है कि पति नहीं हैं तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. इधर प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली का कहना है कि चार माह होने के बावजूद दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरो के उत्तम महतो का कुछ भी पता नहीं चल सका है. आखिर उनका क्या हुआ यह तो सरकार को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन परिवार को उचित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है.

जानकारी देते अपहृत श्रमिकों के परिजन और अन्य (Etv Bharat)

क्या है मामला

यहां बता दें कि पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश से पांच भारतीय प्रवासी श्रमिकों का अपहरण किए जाने का मामला लगभग चार माह पहले सामने आया था. सशस्त्र अपराधियों के द्वारा दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरो के उत्तम महतो का अपहरण किया गया था. इस मामले को लेकर भाकपा माले लगातार आंदोलन करता रहा. जबकि केंद्रीय मंत्री सह क्षेत्र की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले को लेकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की और विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया. हालांकि इसके बावजूद इन श्रमिकों का पता नहीं चल सका है.

