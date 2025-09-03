ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर: भंवरलाल के 5 दृष्टिबाधित बच्चों का होगा इलाज, मकान पट्टे की प्रक्रिया होगी शुरू - TREATMENT OF 5 TRIBAL KIDS

ईटीवी भारत की खबर के बाद अब भंवरलाल के 5 दृष्टिबाधित बच्चों का इलाज किया जाएगा.

Organizations reached out to help the family
परिवार की मदद को पहुंचे संगठन (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 8:23 PM IST

उदयपुर: ईटीवी भारत सदैव सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाता आया है. एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर सामने आया है. दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी सुंदर इलाके के लीलावास गांव के रहने वाले भंवरलाल के परिवार की दुर्दशा को हाल ही में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. जिसमें बताया गया था कि 13 सदस्यीय यह परिवार एक तंबू के नीचे रहने को मजबूर है और इसके पांच बच्चे दृष्टिबाधित हैं. इस खबर के बाद अब सरकार, सामाजिक संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं.

मकान का पट्टा दिलाने की प्रक्रिया होगी शुरू: बुधवार को सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि लीलावास गांव पहुंचे. इस दौरान भंवरलाल के चेहरे पर लंबे अरसे बाद मुस्कान देखने को मिली. अब उनके पांच दृष्टिबाधित बच्चों का इलाज होगा. गुरुवार को सभी बच्चों को आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर ले जाया जाएगा, जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ उनकी जांच करेंगे. इतना ही नहीं, भंवरलाल को मकान निर्माण के लिए पट्टा दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

सामाजिक संगठनों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका: ईटीवी भारत की खबर प्रसारित होने के बाद राजस्थान चाइल्ड एडवाइजरी ग्रुप (आर-केग) सक्रिय हुआ. बुधवार को आर-केग के अध्यक्ष एवं समाजसेवी चन्द्रगुप्त सिंह चौहान अपनी टीम और अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे. उन्होंने स्थिति का अवलोकन करने के बाद स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को अवगत कराया. इसके बाद मंत्री ने बच्चों की जांच के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज से एंबुलेंस उपलब्ध करवाने और नेत्र रोग विशेषज्ञों से जांच कराने की व्यवस्था की.

राशन करवाएंगे उपलब्ध: राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पण्ड्या ने बताया कि भंवरलाल के परिवार को अब राशन उपलब्ध करवाया जाएगा और पांचों बच्चों को उदयपुर लाकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस गांव में अन्य परिवार भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए एक टीम गठित कर उन्हें भी मदद पहुंचाई जाएगी. पण्ड्या ने कहा कि ईटीवी भारत ने इस गंभीर मुद्दे को जिस तरह उठाया, उसके बाद सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि वे मदद के लिए आगे आएं.

जताया ईटीवी भारत का आभार: स्थानीय निवासी विनोद ने कहा कि ईटीवी भारत की खबर सामने आने के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी अब स्थिति में रुचि ले रहे हैं. लंबे समय से दृष्टिबाधित बच्चों के कारण परिवार परेशान था, लेकिन अब इलाज मिलने के बाद उन्हें राहत मिलेगी. वहीं पांच दृष्टिबाधित बच्चों के पिता भंवरलाल ने कहा कि ईटीवी भारत की खबर उनके परिवार के लिए नई रोशनी लेकर आई है. अब उनके बच्चों का इलाज हो सकेगा. उन्होंने सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया. गुरुवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम बच्चों की विस्तृत जांच करेगी.

इस अवसर पर आर-केग के पदाधिकारी और समाजसेवी प्रदीप रावानी, अशोक मालवीय, सखाराम मेघवाल, अमित राव, रणवीर सिंह राणावत, संजय मेहता, बंसीलाल वडेरा, झाड़ोल सरपंच धरमचंद खरवड़ और लीलावास सरपंच सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

