पुलिस कस्टडी में मौत मामले में चौथे दिन समझौता, 27.50 लाख मुआवजे पर सहमति, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
डूंगरपुर के दोवड़ा में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में सहमति बनने के बाद मृतक का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा.
Published : October 1, 2025 at 8:49 PM IST
डूंगरपुर: जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में चोरी के आरोपी दिलीप अहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद से मचा बवाल चौथे दिन बुधवार देर शाम को शांत हो गया. आदिवासी परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच 27.50 लाख की मुआवजा राशि और मृतक के पिता को संविदा पर नौकरी पर सहमति बन गई. साथ ही दोवड़ा थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया. गुरुवार को मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड: एसपी मनीष कुमार ने बताया कि दोवड़ा थाने के थानाधिकारी तेजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल वल्लभराम पाटीदार, कांस्टेबल सुरेश कुमार भगोरा, पुष्पेंद्र और माधव को सस्पेंड करने के आदेश कर दिए गए हैं. इससे पहले आसपुर से विधायक उमेश मीणा 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर एडीएम दिनेशचंद्र धाकड़, एएसपी अशोक कुमार से वार्ता के लिए कलेक्ट्री पहुंचे. कई दौर की वार्ता के बाद 27 लाख 50 हजार रुपए का आर्थिक मुआवजा देने पर सहमति बन गई. वहीं मृतक दिलीप के पिता जीवराज अहारी को टीएडी हॉस्टल में संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी पर भी सहमति हुई. बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक जय कृष्ण पटेल भी वार्ता में पहुंचे.
पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर गया परिवार: मृतक दिलीप का शव उदयपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है. मांगों पर सहमति के बाद मृतक के माता-पिता के साथ परिवार और समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उदयपुर अस्पताल के लिए रवाना हो गया. जहा मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. वहीं गुरुवार को कलारिया गांव में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
स्कूल में चोरी के मामले में दोवड़ा थाना पुलिस ने गत 26 सितम्बर को आरोपी दिलीप अहारी को डिटेन किया था. पुलिस पूछताछ के दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. पीड़ित परिवार के साथ आदिवासी और बीएपी की ओर से पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया गया था. गत 29 सितंबर को दोवड़ा थाने के सामने धरने के बाद शाम को कलेक्ट्री पर धरना शुरू हुआ. इस बीच 30 सितंबर की शाम को दिलीप की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इससे आक्रोशित आदिवासी समाज ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही 1 करोड़ मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी समेत 15 सूत्री मांगे रखी थी.