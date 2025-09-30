ETV Bharat / state

स्टील बर्तन पर 5 तो कच्चे माल पर 18 फीसदी है GST, व्यापारियों ने जताई ये आशंका

स्टील पाटा प‌ट्टी को भी राहत की मांग: बर्तन निर्माण पाटा पट्टी उद्योग के व्यापारियों की परेशानी को लेकर सरकार के समक्ष पक्ष रखने वाली संस्था लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी भी मानते हैं कि यह दुविधा की स्थिति है, इसमें समानता होनी चाहिए. इसके लिए लघु उद्योग भारती ने प्रयास भी शुरू किए हैं. लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष महावीर चौपड़ा ने बताया कि हमने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि स्टील बर्तन उद्योगों के साथ स्टील पाटा प‌ट्टी को भी राहत दी जाए. बर्तन उद्योगों को पहले टैक्स चुकाना पड़ेगा और फिर रिफंड मिलेगा, इसीलिए दोनों उद्योगों पर जीएसटी की दर समान होनी चाहिए.

जोधपुर: जीएसटी की नई स्लैब में स्टील बर्तन उद्योगों को अधूरी राहत मिली है. बर्तन पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन बर्तन निर्माता को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले पाटा पट्टी खरीदने में 18 फीसदी टैक्स भरना पड़ेगा. नई व्यवस्था में 13 प्रतिशत टैक्स रिफंड का प्रावधान रखा गया है. इस पर व्यापारियों का कहना है कि रिफंड के लिए अतिरिक्त औपचारिकता करनी होगी. इसके बाद भी रिफंड के लिए इंतजार करना होगा. ऐसे में व्यापारियों ने समान टैक्स स्लैब करने की मांग की है. उनका कहना है ​कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस उद्योग पर संकट खड़ा हो जाएगा.

30 हजार टन स्टील पाटा पट्टी का निर्माण: जोधपुर स्टेनलेस स्टील पाटा पट्टी की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है. जोधपुर में इस उद्योग से जुड़ी करीब 80 इकाइयां हैं. यहां प्रतिमाह करीब 30 हजार टन स्टील पाटा पट्टी का निर्माण होता है. पाटा पट्टी को 100 प्रतिशत बर्तन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है. इन उद्योगों से जोधपुर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है. राजस्थान स्टेनलेस स्टील री रोलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विष्णु मित्तल का कहना है कि बर्तन बनाने वालों को कच्चा माल खरीदने के लिए 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा. उनका बना फाइनल प्रोडक्ट 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में जाएगा. सरकार को चाहिए कि सभी को एक स्लैब में ही रखें. वर्तमान स्थिति से बर्तन निर्माण उद्योग पर संकट खड़ा हो जाएगा.

10 हजार टन का कारोबार: जोधपुर में पूर्व में केवल स्टेनलेस स्टील पाटा पट्टी के उद्योग थे. एक दशक में यहां बर्तन उद्योग भी स्थापित हो चुके हैं. यहां बर्तन उद्योगों की करीब 200 इकाइयां हैं. इनमें 10 हजार टन बर्तन बनता है. इन उद्योगों में पूर्व में 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी. अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी. यूटेंसिल एसोसिएशन के सचिव राजेश जीरावला ने बताया कि बर्तन के साथ पाटा पट्टी पर भी टैक्स कम करना चाहिए था.

रिफंड से कम मुनाफे का काम: व्यापारियों का कहना है कि 13 प्रतिशत रिफंड पूरा नहीं मिलेगा, जबकि इस काम में मुनाफा ही 5 प्रतिशत से कम होता है. ऐसे में उद्यमियों के लिए बहुत परेशानी होगी. रिफंड के लिए हर महीने रिटर्न भरना, उसमें कोई कमी हुई तो भी अटक जाएगा. वर्किंग कैपिटल रुकने से बर्तन निर्माता को काफी परेशानी होगी, इसलिए सभी स्तर पर इस इंडस्ट्रीज के लिए समान जीएसटी स्लैब की मांग उठ रही है.