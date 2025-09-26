ETV Bharat / state

प्रदेश में खुलेंगे 5 नए संस्कृत विद्यालय, 8 स्कूल होंगे अपग्रेड

राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2025-26 को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. कोटा सहित पांच जिलों में नए संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे. तीन प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय और पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार ने जारी की है.

जयपुरः राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच नए संस्कृत विद्यालय खोलने और आठ विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का फैसला किया है. इनमें कोटा, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, नागौर, जालौर, धौलपुर, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़ और अजमेर जिले शामिल हैं. नए विद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगे.

यहां नए संस्कृत विद्यालयः संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव रेखा सांवरिया के अनुसार स्वीकृत पांच नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में कोटा जिले के गांव सातल खेड़ी खान, ब्यावर जिले के गांव शिखरानी, टोंक जिले के गांव विजय गोविंदपुरा शामिल है. इसी प्रकार डूंगरपुर जिले के गांव बोड़ीगामा और भीलवाड़ा जिले के गांव भील बस्ती शामिल है.

ये 8 विद्यालय क्रमोन्नतः आठ विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है. तीन प्राथमिक विद्यालयों में नागौर जिले के राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय डोडू, जालौर में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पुनमाजी और धौलपुर जिले में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुरानी छावनी को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया है. पांच उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है. इसमें बारां जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कुंज विहार, गणेश मंदिर, झालावाड़ जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नंदपुर खानपुर, हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय शामिल है. साथ ही ब्यावर का मातु श्रीमति रुकमा बाई रणछोड़ सिंह राजपुरोहित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोहराई और अजमेर जिले के पीसांगन का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुष्कर शामिल है.

1814 संस्कृत विद्यालयः प्रदेश में वर्तमान में 1814 संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहे हैं. इनमें करीब 1 लाख 26 हजार 306 छात्र वर्तमान में अध्यनरत हैं. वहीं, पांच नए स्कूल शुरू होने से ये संख्या अब 1819 हो गई है. नए स्कूल संचालित होने से जहां ग्रामीण परिवेश के छात्रों को संस्कृत शिक्षा से जुड़ने का लाभ मिलेगा. वहीं, विद्यालयों के क्रमोन्नत होने से यहां पढ़ रहे 975 छात्रों को आगामी पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूलों का रुख नहीं करना पड़ेगा.