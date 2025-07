ETV Bharat / state

लखनऊ के 5 नवाब; कोई जेवर बेच करता था गरीबों की मदद, किसी ने अकाल में बनवाया इमामबाड़ा - NAWAB OF AWADH

लखनऊ के नवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : July 24, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:39 AM IST

लखनऊ : नवाबों का शहर लखनऊ, सिर्फ अपनी शान-ओ-शौकत के लिए ही नहीं, कला और संस्कृति के लिए भी विख्यात है. सन 1722 में सआदत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, ने नवाबी शासन की नींव रखी. इसके बाद 11 नवाबों ने अवध पर शासन किया. इन नवाबों में 5 ऐसे शासक रहे हैं, जो लोगों के बीच अपनी दरियादिली, वास्तु-स्थापत्य कला में योगदान और अपनी कूटनीति के लिए खासे लोकप्रिय थे. इतिहास की कुछ उन बड़ी घटनाओं से भी नवाब जुड़े हैं, जिसने देश का भविष्य तय किया. इसमें पानीपत की लड़ाई और बक्सर का युद्ध शामिल है. लखनऊ को दी गईं इनकी निशानियां आज भी उसी शान-ओ-शौकत के साथ मौजूद हैं. आइए नजर डालते हैं इन नवाबों से जुड़े इतिहास पर, जो अवध शासन के सितारे भी कहे जाते हैं. लखनऊ के नवाब. (Video Credit; ETV BHARAT) 1. नवाब शुजाउद्दौला (1754–1775), अवध का कूटनीतिक सूरमा नवाब शुजाउद्दौला अवध के तीसरे नवाब थे. उनका शासन काल 1754 से 1775 तक रहा. मुगल शासन को उनका पूरा सहयोग मिला. पानीपत की तीसरी और बक्सर की लड़ाई में उनकी निर्णायक भूमिका निभाई. नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उनके बेटे नवाब आसफउद्दौला के दौर में राजधानी लखनऊ स्थानांतरित हो गई. फैज़ाबाद स्थित गुलाबबाड़ी में उनका शानदार मकबरा आज भी मौजूद है. 19 जनवरी 1732 को जन्मे शुजाउद्दौला दिल्ली दरबार में वजीर भी बने. मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी. पिता सफदरजंग से उलट एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थे. नवाब शुजाउद्दौला ने 1761 में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर मराठों के युद्धा में हिस्सा लिया. इस लड़ाई में मराठों की हार हुई, 1764 में शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. इसमें उनकी हार हुई. बक्सर की लड़ाई के बाद शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें अंग्रेजों को कई इलाके क्षेत्र और धन देना पड़ा. नवाब शुजाउद्दौला ने राजधानी के रूप में फैजाबाद को काफी विकसित किया. वहां अनेक निर्माण कार्य करवाए. हालांकि, 1775 में अवध की राजधानी फिर से फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई. लखनऊ को नवाबों की देन. (Photo Credit; ETV Bharat) 2. नवाब आसफउद्दौला (1775–1797): वास्तुकला कला को विकसित करने का दौर नवाब आसफउद्दौला का रहा. अवध के चौथे नवाब नवाब आसफउद्दौला ने न केवल राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, बल्कि लखनऊ को नवाबी दौर की एक सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प धरोहर बना दिया. उनकी सबसे बड़ी देन 'बड़ा इमामबाड़ा' है, जिसका निर्माण 1784 के अकाल के समय करवाया गया था.

खुश रहो अहले-वतन, हम तो सफर करते हैं" आदाब की देन: नवाबों के वंशज मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह को लोग कृष्ण कन्हैया के नाम से भी पुकारते थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण कन्हैया नाम का उर्दू में नाटक लिखा था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था. नवाब वाजिद अली शाह ने कई सेक्यूलर रीति रिवाज भी शुरू किए. जैसे अंगरखा ड्रेस कोड शुरू किया, वह खुद अंगरखा पहनते थे. नवाबी शौक रखने वाले लोग अंगरखा का आज भी इस्तेमाल करते हैं. कहा जाता है दो पल्ले टोपी नवाब वाजिद वाली शाह इस्तेमाल करते थे. उसके अलावा आदाब का अंदाज और शब्द को इन्होंने ही शुरू किया था, ताकि हर धर्म के मानने वाले इसे इस्तेमाल कर सकें. नवाब अमजद अली शाह (Photo Credit; ETV Bharat) जेवर बेचकर लोगों की मदद: मसूद अब्दुल्ला बताते हैं, उनके बारे में यह भी कहा गया कि जब पैसा नहीं होता था, तो वे अपने जेवर बेचकर लखनऊवासियों की मदद करते थे. इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाईं, जैसे कि 365 बीवियों का दावा ताकि उनके व्यक्तित्व को धूमिल किया जा सके. नवाब मसूद अब्दुल्ला कहते हैं कि अवध के नवाब सिर्फ शासक नहीं थे, वे अपने दौर के कलाप्रेमी, धार्मिक सहिष्णु, समाजसेवी और सांस्कृतिक संरक्षक भी थे. लखनऊ की तहज़ीब, इमारतें, त्योहार और बोलचाल की भाषा में आज भी नवाबी दौर की महक मौजूद है. नवाबों की रईसी सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी उदारता और उनकी परंपराओं में आज भी जिंदा है. नवाब गजिउद्दीन हैदर (Photo Credit; ETV Bharat) बेगम हजरत महल: 1847 में बेगम हजरत महल का विवाह अवध के अंतिम बादशाह वाजिद अली शाह से हुआ. बेगम हजरत महल ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष नेपाल में बिताए, जहां 7 अप्रैल, 1879 को उनका निधन हो गया. यह भी पढ़ें: यूपी की ये 5 'बूढ़ी' ट्रेनें; 100 साल से पटरियों पर दौड़ रहीं, यात्रियों में आज भी जबरदस्त क्रेज, पढ़िए पूरी डिटेल

Last Updated : July 24, 2025 at 11:39 AM IST