ETV Bharat / state

असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हाईकोर्ट ने की कैंसिल, सागर यूनिवर्सिटी देगा फ्रेश लिस्ट - SAGAR UNIVERSITY RECRUITMENT CASE

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में फैसला. डॉ. हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय को नई लिस्ट जारी करने का आदेश.

SAGAR ASSISTANT PROF RECRUITMENT
सागर यूनिवर्सिटी को मनमानी करना पड़ा भारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में सागर विवि पर 5 लाख की कॉस्ट लगाई है. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा द्वारा 14 नवंबर 2022 को पारित निर्णय को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि फरवरी 2020 में कार्य परिषद के निर्णय अनुसार नियुक्ति के लिए फ्रैश लिस्ट तैयार की जाए, पिछली नियुक्तियां नहीं मानी जाएंगी.

क्या है सागर विवि में नियुक्ति का पूरा मामला?

दरअसल, सागर निवासी डॉ. दीपक गुप्ता ने सागर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए ये याचिका दायर की थी. वर्ष 2022 दायर इस याचिका में कहा गया था कि साल 2010 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. विज्ञापन में सहायक प्रोफेसर के पद व विषय का उल्लेख नहीं किया गया था. इसके बाद शुद्धिकरण करते हुए 76 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे.

याचिका में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से 156 पदों पर नियुक्ति की गई थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने साल 2017 में नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के आदेश भी जारी किए थे.

विवि ने 2022 में बदल दिया निर्णय

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने फरवरी 2020 में फ्रेश लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया था. इसके बाद 14 नवम्बर 2022 ने पूर्व में लिए गए निर्णय को बदल दिया. कार्य परिषद ने अपने निर्णय में कहा था कि 156 में से सिर्फ 82 सहायक प्रोफेसर ही कार्यरत हैं. इसलिए उन्हें स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाए. याचिका में कहा गया था नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं हुई है. कार्यपरिषद के निर्णय से अयोग्य रूप से चयनित व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा. नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश में ड्रोन उड़ाना नहीं बनाना भी सीखेंगे, सागर यूनिवर्सटी मेंं शुरू हो रहा ये स्पेशल कोर्स

हाईकोर्ट ने विवि पर लगाया 5 लाख का फाइन

याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि फरवरी 2020 के निर्णय अनुसार तीन माह के भीतर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करें. एकलपीठ ने कार्य परिषद के द्वारा 14 नवंबर 2022 के निर्णय को निरस्त कर दिया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त परिषद के उक्त आदेश के तहत नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर 15 नवंबर 2025 से कार्यरत नहीं माने जाएंगे.

यह भी पढ़ें- भारत गुलाम था, न मध्य प्रदेश का वजूद था, तब हरिसिंह गौर ने बनाई सागर यूनिवर्सिटी

हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को अवैधानिक व मनमाना मानते हुए विश्वविद्यालय पर पांच लाख की कॉस्ट लगाई है, जिसमें से 2 लाख मप्र पुलिस कल्याण फंड, एक लाख नेशनल डिफेंस फंड, एक लाख रुपए आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, 50 हजार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और 50 हजार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में 45 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में सागर विवि पर 5 लाख की कॉस्ट लगाई है. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा द्वारा 14 नवंबर 2022 को पारित निर्णय को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि फरवरी 2020 में कार्य परिषद के निर्णय अनुसार नियुक्ति के लिए फ्रैश लिस्ट तैयार की जाए, पिछली नियुक्तियां नहीं मानी जाएंगी.

क्या है सागर विवि में नियुक्ति का पूरा मामला?

दरअसल, सागर निवासी डॉ. दीपक गुप्ता ने सागर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए ये याचिका दायर की थी. वर्ष 2022 दायर इस याचिका में कहा गया था कि साल 2010 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. विज्ञापन में सहायक प्रोफेसर के पद व विषय का उल्लेख नहीं किया गया था. इसके बाद शुद्धिकरण करते हुए 76 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे.

याचिका में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से 156 पदों पर नियुक्ति की गई थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने साल 2017 में नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के आदेश भी जारी किए थे.

विवि ने 2022 में बदल दिया निर्णय

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने फरवरी 2020 में फ्रेश लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया था. इसके बाद 14 नवम्बर 2022 ने पूर्व में लिए गए निर्णय को बदल दिया. कार्य परिषद ने अपने निर्णय में कहा था कि 156 में से सिर्फ 82 सहायक प्रोफेसर ही कार्यरत हैं. इसलिए उन्हें स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाए. याचिका में कहा गया था नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं हुई है. कार्यपरिषद के निर्णय से अयोग्य रूप से चयनित व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा. नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश में ड्रोन उड़ाना नहीं बनाना भी सीखेंगे, सागर यूनिवर्सटी मेंं शुरू हो रहा ये स्पेशल कोर्स

हाईकोर्ट ने विवि पर लगाया 5 लाख का फाइन

याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि फरवरी 2020 के निर्णय अनुसार तीन माह के भीतर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करें. एकलपीठ ने कार्य परिषद के द्वारा 14 नवंबर 2022 के निर्णय को निरस्त कर दिया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त परिषद के उक्त आदेश के तहत नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर 15 नवंबर 2025 से कार्यरत नहीं माने जाएंगे.

यह भी पढ़ें- भारत गुलाम था, न मध्य प्रदेश का वजूद था, तब हरिसिंह गौर ने बनाई सागर यूनिवर्सिटी

हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को अवैधानिक व मनमाना मानते हुए विश्वविद्यालय पर पांच लाख की कॉस्ट लगाई है, जिसमें से 2 लाख मप्र पुलिस कल्याण फंड, एक लाख नेशनल डिफेंस फंड, एक लाख रुपए आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, 50 हजार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और 50 हजार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में 45 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : August 14, 2025 at 12:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSISTANT PROFESSOR CASE VERDICTSAGAR ASSISTANT PROF RECRUITMENTJABALPUR HIGHCOURT SAGAR UNIVERSITYMADHYA PRADESH HIGH COURT VERDICTSAGAR UNIVERSITY RECRUITMENT CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में छपी 1000 शातिर चोरों की किताब, प्रिंटेड फोटो से धार-अलीराजपुर गैंग की पहचान

शोले का मध्य प्रदेश से गहरा नाता, एक शहर की बदौलत फिल्म ने मचाई धूम

हरछठ से मिलेगी संतान सुख सिद्धी, व्रत विधान में क्यों जंगली पड़ोरा प्रसाद है जरुरी

डिंडोरी में जापानी बुखार से मासूम की मौत से दहशत, हेल्थ टीम का घर-घर सर्वे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.