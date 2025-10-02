ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 5 लाख गौवंश लापता, 2500 से ज्यादा की मौत, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी जिलों में गौठान फिर से शुरू करने की मांग की है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 4:22 PM IST

कोरिया: छत्तीसगढ़ में गौवंशों की स्थिति को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता कर आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले पौने दो साल में करीब 5 लाख गोवंश गायब हो गए हैं जबकि 2500 से अधिक गायें भूख, दुर्घटनाओं और जहरीला पदार्थ खाने से मौत का शिकार हुई हैं.

कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना बंद कर दी गई. जिसके चलते गायों को चारा-पानी नहीं मिल पा रहा है और वे सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं. कांग्रेस के अनुसार, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक 850 से ज्यादा गाय सड़क हादसों में, 1200 भूख से और 200 से अधिक जहरीले पदार्थ खाने से मर चुकी हैं.

गौठान फिर से शुरू करने की मांग: जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि यह भाजपा सरकार की नाकामी और असंवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है. हमारी सरकार ने जब योजनाएं चलाईं तब 14 लाख से ज्यादा गोवंश का प्रबंधन सुरक्षित ढंग से किया जा रहा था. भाजपा सरकार ने इन्हें बंद कर दिया और आज 5 लाख से अधिक गायें गायब हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि गायब गोवंश की जवाबदेही तय हो. गौठान फिर से शुरू किए जाएं और चारे-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार: वहीं भाजपा नेता शैलेश शिवहरे ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी है लेकिन अब भी झूठ फैलाने में लगी है. कांग्रेस के समय में ही सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती थी और गौठान सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बने थे. भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर नया संरक्षण तंत्र तैयार किया है. पशुपालकों को सीधे आर्थिक मदद दी जा रही है और प्रशासन लगातार भटकते गोवंश को सुरक्षित गौठानों तक पहुंचा रहा है.

गोवंश संकट पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. एक ओर कांग्रेस सरकार पर तस्करी और उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा खुद को गाय और गौमाता की वास्तविक संरक्षक बता रही है.

