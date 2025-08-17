ETV Bharat / state

उमरिया के हॉस्टल से अचानक गायब हो गईं 5 लड़कियां, पुलिस को इस हालत में मिलीं - 5 GIRLS WENT MISSING IN UMARIA

उमरिया के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गिंजरी इलाके की घटना. रविवार सुबह जब नाश्ते के लिए छात्राओं को बुलाया गया तो पांच बच्चियां मिलीं अनुपस्थित.

छात्रावास से 5 बच्चियां लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 7:35 PM IST

उमरिया: उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बालिका छात्रावास से पांच बच्चियां अचानक लापता हो गईं. इस खबर से हड़कंप मच गया. पूरा पुलिस महकमा बच्चियों की तलाश में जुट गया. हालांकि महज 6 घंटे में ही लापता बच्चियों को पुलिस ने मैहर में ढूंढ निकाला.

अचानक छात्रावास से 5 बच्चियां हो गईं गायब

उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गिंजरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास स्थित है. छात्रावास की सहायिका ने बताया कि बीती रात जन्माष्टमी के कार्यक्रम में सभी छात्राएं शामिल थीं. इसके बाद उन्होंने खाना खाया और रात करीब 11 बजे तक अपने-अपने कमरों में चली गईं.

सुबह 8 बजे जब नाश्ते के लिए छात्राओं को बुलाया गया तो पांच बच्चियां अनुपस्थित मिलीं. जब उनके कमरे और परिसर की तलाश की गई तो वे कहीं नहीं मिलीं. इसके बाद इस घटना की सूचना प्रशासन और पुलिस को दी गई. ये सभी बच्चियां कक्षा आठवीं की छात्रा हैं.

बच्चियों की तलाश में जुटी पुलिस

पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी बच्चियां रात में हॉस्टल में थीं. सुबह उनकी गुमशुदगी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी. सोशल मीडिया के साथ ही हर संभव तरीके से उनकी तलाश में पुलिस लगी रही. और फिर अचानक उनकी तलाश 5 घंटे बाद मैहर में खत्म हो गई. सभी बच्चियों को मैहर रेलवे स्टेशन से ढूंढ निकाला गया. सभी बच्चियों को पाली लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वे वहां क्या करने गई थीं.

बच्चियों के लापता होने से आक्रोश में परिजन

छात्रावास से एक साथ पांच बच्चियों के लापता हो जाने से परिजन भी काफी आक्रोश में नजर आए. परिजनों का कहना है कि अचानक पांच-पांच बच्चियों का लापता हो जाना, छात्रावास के सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोलता है.

