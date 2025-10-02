ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, चेहरे में तेजाब डालने की धमकी देने वाले 5 गिरफ्तार

टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 5 गिरफ्तार
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 5 गिरफ्तार (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 5:03 PM IST

टोंक : नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने और कोचिंग पर हमला करने के मामले में टोंक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इससे पहले टोंक पुलिस मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. गुरुवार को इन सभी आरोपियों को लेकर पुलिस ने भारी जाप्ते के साथ घटनास्थल की तस्दीक करवाई.

कुल 5 आरोपी गिरफ्तार : डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ताहिर मेवाती और फाईज मिया को गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती और इरशाद मेवाती उर्फ मेहताब को गिरफ्तार किया गया है. पांचों आरोपियों को लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ वाले घटना स्थल की मौका तस्दीक करवाई.

इसे भी पढे़ं. टोंक: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में कोचिंग संचालक पर हमला, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन

राजेश विद्यार्थी,टोंक डीएसपी. (ETV Bharat Tonk)

ये है मामला : टोंक की नाबालिग छात्रा ने पुलिस को दिए परिवाद में बताया था कि आरोपियों ने उसे रोककर धमकाया. साथ ही मुंह पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी. पुलिस ने हिन्दू संगठनों और सर्व समाज के विरोध के चलते 24 घंटे में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

