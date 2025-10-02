ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, चेहरे में तेजाब डालने की धमकी देने वाले 5 गिरफ्तार

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 5 गिरफ्तार ( ETV Bharat Tonk )

टोंक : नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने और कोचिंग पर हमला करने के मामले में टोंक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इससे पहले टोंक पुलिस मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. गुरुवार को इन सभी आरोपियों को लेकर पुलिस ने भारी जाप्ते के साथ घटनास्थल की तस्दीक करवाई. कुल 5 आरोपी गिरफ्तार : डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ताहिर मेवाती और फाईज मिया को गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती और इरशाद मेवाती उर्फ मेहताब को गिरफ्तार किया गया है. पांचों आरोपियों को लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ वाले घटना स्थल की मौका तस्दीक करवाई.

