कुचामन सिटी: नावां के मारोठ क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकियां देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि घटना में शामिल 2 नाबालिगों को निरूद्ध किया गया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचन्द खारिया एवं वृत्ताधिकारी कुचामन अरविन्द विश्नोई की निकटतम देखरेख में की गई.

मारोठ थाना प्रभारी बद्री प्रसाद ने बताया कि घटना गत 27 अगस्त की है. पीड़िता ने थाना मारोठ पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. नाबालिग ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए बार-बार दुष्कर्म किया और डरा धमका कर रुपए भी वसूले. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मारोठ में प्रकरण दर्ज किया गया.

गैंगरेप मामले में पकड़े 5 आरोपी, 2 नाबालिग निरूद्ध (ETV Bharat Kuchaman City)

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए. घटनास्थल का निरीक्षण किया और मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट से भी जांच करवाई. पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाकर न्यायालय के समक्ष उसके कथन लेखबद्ध किए गए. इस प्रकरण में कुल 11 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया था. जिनमें से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 नाबालिगों को निरूद्ध किया गया है. शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है और आगे भी गिरफ्तारियां होना बाकी हैं.