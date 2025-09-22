ETV Bharat / state

अंता पेट्रोल पंप लूट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग निरुद्ध, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

अंता (बारां): बीती रात जिले के अंता कस्बे में स्थित एक पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर की गई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को निरुद्ध किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 22 सितंबर को फरियादी धनराज पोटर व आरिफ हुसैन ने थाना अंता पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि वे दोनों अंता सीसवाली रोड पर स्थित अम्बिका पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते हैं, जिसके मालिक राज नन्दवाना हैं. उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह वे रात को पंप के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. तभी अज्ञात 6 नकाबपोश बदमाश पंप के पीछे से आए और उन्हें सोते हुए दबोच लिया. हमलावरों ने उनके हाथ-पैर बांध दिए तथा मुंह पर टेप चिपका दिया. सभी बदमाशों के पास चाकू व अन्य हथियार थे. उन्होंने कर्मचारियों की जेबों और ऑफिस की अलमारी तोड़कर डीजल व पेट्रोल की बिक्री से जुटाए गए लगभग 96 हजार रुपए लूट लिए.

इस रिपोर्ट पर थाना अंता में डकैती का मुकदमा दर्ज कर गहन अनुसंधान शुरू किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी की देख-रेख में और थानाधिकारी अंता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और करीब दो घंटे तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में 6 नकाबपोश डकैत पेट्रोल पंप के पीछे से आते दिखाई दिए. उन्होंने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया. उनमें से दो बदमाश कर्मचारियों के ऊपर बैठ गए, जबकि चार अन्य लूटपाट में लगे रहे. सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि उनमें से एक आरोपी सीधे उस स्थान की ओर गया, जहां पैसे रखे हुए थे. उसकी हरकतों से लगा कि वह व्यक्ति पहले पेट्रोल पंप के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसे ऑफिस की पूरी लेआउट की जानकारी थी. फुटेज में दोबारा देखने पर उसके बाएं हाथ में एक पीतल का कड़ा दिखाई दिया.