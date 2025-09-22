ETV Bharat / state

अंता पेट्रोल पंप लूट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग निरुद्ध, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

पेट्रोल पंप लूट के मामले में पूर्व कर्मचारी ने ही लूट की योजना बनाई थी. सीसीटीवी में दिखे कड़े से पुलिस ने आरोपी पकड़े.

petrol pump robbery case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 8:02 PM IST

4 Min Read
अंता (बारां): बीती रात जिले के अंता कस्बे में स्थित एक पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर की गई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को निरुद्ध किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 22 सितंबर को फरियादी धनराज पोटर व आरिफ हुसैन ने थाना अंता पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि वे दोनों अंता सीसवाली रोड पर स्थित अम्बिका पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते हैं, जिसके मालिक राज नन्दवाना हैं. उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह वे रात को पंप के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. तभी अज्ञात 6 नकाबपोश बदमाश पंप के पीछे से आए और उन्हें सोते हुए दबोच लिया. हमलावरों ने उनके हाथ-पैर बांध दिए तथा मुंह पर टेप चिपका दिया. सभी बदमाशों के पास चाकू व अन्य हथियार थे. उन्होंने कर्मचारियों की जेबों और ऑफिस की अलमारी तोड़कर डीजल व पेट्रोल की बिक्री से जुटाए गए लगभग 96 हजार रुपए लूट लिए.

पढ़ें: पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, कर्मचारियों से की मारपीट...सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इस रिपोर्ट पर थाना अंता में डकैती का मुकदमा दर्ज कर गहन अनुसंधान शुरू किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी की देख-रेख में और थानाधिकारी अंता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और करीब दो घंटे तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में 6 नकाबपोश डकैत पेट्रोल पंप के पीछे से आते दिखाई दिए. उन्होंने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया. उनमें से दो बदमाश कर्मचारियों के ऊपर बैठ गए, जबकि चार अन्य लूटपाट में लगे रहे. सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि उनमें से एक आरोपी सीधे उस स्थान की ओर गया, जहां पैसे रखे हुए थे. उसकी हरकतों से लगा कि वह व्यक्ति पहले पेट्रोल पंप के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसे ऑफिस की पूरी लेआउट की जानकारी थी. फुटेज में दोबारा देखने पर उसके बाएं हाथ में एक पीतल का कड़ा दिखाई दिया.

झाड़ियों में छिपे थे आरोपी: उन्होंने बताया कि दोनों कर्मचारियों ने फुटेज देखने के बाद पहचान की कि उनके पेट्रोल पंप पर दिन में सफाई का काम करने वाला टारडीखेड़ा निवासी लवकुश माली ऐसा ही कड़ा पहनता है. इस पर थानाधिकारी अपनी टीम के साथ टारडीखेड़ा गांव पहुंचे. यहां घर पर नहीं मिला. तकनीकी सुरागों के आधार पर खेतों की ओर जाने पर 6 व्यक्ति झाड़ियों में छिपे हुए पाए गए, जिन्हें जाप्ते की मदद से डिटेन किया गया. पूछताछ में सभी ने डकैती की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया.

यह भी पढ़ें: बदमाशों ने सेल्समैन से 40 सेकंड में लूटा रुपयों से भरा बैग, वारदात सीसीटीवी में कैद

नाबालिग को साथ लेकर की वारदात की प्लानिंग: पूछताछ में खुलासा हुआ कि लवकुश माली उक्त पेट्रोल पंप पर तीन महीने से मजदूरी का काम कर रहा था. उसने बताया कि प्रदीप और सियाराम ने पैसों के लिए कोई बड़ी वारदात करने का प्लान बनाया था. इस पर लवकुश ने अपने दोस्तों को बताया कि जिस पेट्रोल पंप पर वह काम करता है. रोजाना तीन-चार लाख रुपए की बिक्री होती है. इसके बाद उन्होंने गांव के रामदेव, प्रदीप और एक नाबालिग दोस्त को भी साथ मिला लिया. डकैती से 15 दिन पहले योजना बनाई. तीन दिन पहले बारां के डोल मेले से चाकू, गेंती, सब्बल, रस्सी, मुखौटे, टेप और हथौड़ी खरीदी गई. रात करीब 11 बजे वे दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकले और रात 2 बजे जब रास्ता सुनसान हो गया, तो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस को नकद इनाम की घोषणा: इस प्रकरण में प्रदीप सुमन, लवकुश सुमन, प्रदीप सुमन पुत्र जगदीश, रामदेव सुमन और सियाराम सुमन नामक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है. वारदात का शीघ्र खुलासा करने पर पुलिस टीम को नकद इनाम देने की भी घोषणा की गई है.

