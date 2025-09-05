ETV Bharat / state

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8 साल की बच्ची को बाल आरक्षक पद पर उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा नियुक्त किया है. दरअसल 8 वर्षीय बच्ची के पिता पुलिस में ही थे. पिता की मृत्यु पश्चात बच्ची की मां और बच्ची गुरुवार को एसपी के पास अनुकंपा नियुक्ति आवेदन लेकर पहुंचे थे. आवेदन मिलते ही मात्र 25 मिनट में एसपी ने नियुक्ति दे दी. एमपी पुलिस की इस सराहनीय पहल की अब जगह जगह चर्चा है.

हार्ट अटैक से प्रधान आरक्षक की मौत
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, ''थाना महाकाल में पदस्थ प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह रघुवंशी का बीते 17 मई 2025 को अचानक हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था. 2 सितंबर 2025 को मृतक प्रधान आरक्षक की पत्नी अपनी 8 वर्षीय बेटी इच्छा के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी और बाल आरक्षक नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था. आवेदन मिलते ही पुलिस विभाग के आदेश अनुसार बच्ची को बाल आरक्षक पद पर नियुक्त करने के मात्र 25 मिनट के अंदर ही बाल आरक्षक नियुक्ति आदेश जारी कर दिए और परिजन को सौंप दिया.''

चौथी कक्षा की छात्रा को सौंपा नियुक्ति पत्र (ETV Bharat)

चौथी कक्षा की छात्रा है इच्छा
एसपी ने बताया, ''बच्ची की उम्र 8 वर्ष और वह अभी चौथी कक्षा की छात्रा है. नियम के तहत किसी भी पुलिस कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाबालिग बच्चे को भी बाल आरक्षक बनाया जा सकता है. नियुक्ति के बाद तय वेतनमान का आधा हिस्सा मिलेगा. बालिग होने तक या कहें 10वीं पास होने तक बालिग होते ही पुलिस ट्रेनिंग और स्थाई नियुक्ति के साथ नौकरी रहेगी व जो भी उस समय वेतन होगा वो दिया जाएगा.''

mp police job after father demise
एसपी ने सौंपा नियुक्ति पत्र (ETV Bharat)

15 हजार 113 रुपए मिलेगा वेतन
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, ''15 हजार 113 रुपए वेतन बच्ची को दिया जाएगा. साथ ही मां को पेंशन भी दी जाएगी. बच्ची इच्छा को महीने में एक बार परिवार के साथ थाने पर साइन करने जाना होगा. जहां उसकी पढ़ाई से संबंधित जानकारी ली जाएगी.'' बता दें कि, इतनी कम उम्र में नौकरी पाना अनोखा मामला है. इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं.

