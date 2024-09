ETV Bharat / state

बीते 2 सालों में हिमाचल में हुई इतने डॉक्टरों की नियुक्ति, ऐसा है देवभूमि में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर - himachal Health Infrastructure

शिमला: हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है. दूर-दराज और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. कई बार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के न होने के कारण लोगों को निजी हॉस्पिटल की तरफ भी रुख करना पड़ता है.

चंबा जिले के चुराह से बीजेपी विधायक ने मानसून सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछा था कि पिछले 2 सालों के दौरान 31.07.2024 तक प्रदेश में कितने डॉक्टरों की भर्ती की गई. उन्होंने सरकार से इशका जिला और अस्पतालवार ब्यौरा मांगा था. इसके साथ ही उन्होंने जिला चम्बा में नए चिकित्सकों की नियुक्ति और नागरिक अस्पताल तीसा में कब तक सभी चिकित्सकों के पद भर दिए जाएंगे इसे लेकर भी सवाल पूछा था.

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पिछले 2 सालों में 31.07.2024 तक प्रदेश में सरकार ने 498 चिकित्सकों (MBBS as well as MO Specialists) की भर्ती की है. इस अवधि के दौरान जिला चम्बा में 25 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है. साथ ही प्रदेशभर में डॉक्टरों के 498 पद भरे हैं.