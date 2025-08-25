हल्द्वानी: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. उसके बावजूद भी रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुमाऊं मंडल में विजिलेंस की टीम रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. जहां पिछले 5 सालों में ट्रिपिंग के मामले में 40 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में कार्रवाई करते हुए अभी तक 49 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 7 राजपत्रित अधिकारी भी हैं.

कुमाऊं विजिलेंस कार्यालय से मिले आंकड़े के मुताबिक, पिछले 5 सालों में रिश्वत लेने के मामले में 40 एफआईआर दर्ज किए गए हैं. जिसके तहत 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यही नहीं, पिछले 5 सालों में 14 लोगों को रिश्वतखोरी के मामले में न्यायालय से सजा भी हुई है.

कुमाऊं में रिश्वतखोरी में गजेटेड ऑफिसर भी आगे (ETV Bharat)

आंकड़े के मुताबिक, रिश्वत के मामले में साल 2021 में दो मुकदमे दर्ज किए गए. जहां तीन रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया. वर्ष 2022 में 7 मुकदमे दर्ज किए गए. जबकि 7 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया. वर्ष 2023 में 9 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 11 रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी भी शामिल है. वर्ष 2024 में 16 मुकदमे दर्ज किए गए, जहां 20 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें चार राजपत्रित अधिकारी भी शामिल थे. बात इस वर्ष 2025 की करें तो अभी तक 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जहां 8 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं.

विजिलेंस के निदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर विजिलेंस की टीम का शिकंजा कसा जा रहा है. पिछले 5 सालों में हुई सुनवाई के दौरान इन सभी मामलों में 14 रिश्वतखोरों को न्यायालय ने सजा सुनाई है.

निदेशक विजिलेंस ने बताया कि लोगों की शिकायत पर पुलिस विजिलेंस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके अलावा शासन के आदेश पर कई घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी की जा रही है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में लोगों को जन जागरूकता और अपील भी की जाती है, जिससे रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जा सके.

उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है तो विजिलेंस कार्यालय में या विजिलेंस के टोल फ्री नंबर 1064 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. विजिलेंस शिकायत दर्ज कर आरोपी रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और बेहिचक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसे व्यक्ति का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा.

