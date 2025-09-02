ETV Bharat / state

बिहार कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर, ग्राम कचहरी सचिव को तोहफा - NITISH KUMAR CABINET MEETING

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 48 प्रस्तावों को पास किया गया है. मीटिंग में नौकरी और रोजगार पर फोकस किया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 11:39 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:48 AM IST

पटना: मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जो अब खत्म हो चुकी है. इसमें 48 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें से एक एजेंडा ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 करने की स्वीकृति देना है.

इन विभागों में होगी नई भर्ती: कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है. साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों में नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.

मरीन ड्राइव के लिए मिले इतने रुपए: पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल और संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ 33 लाख 90125 रुपए भी मंजूर किए गए हैं, जबकि पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए 4129 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हुई है.

आतंकवाद निरोधक दस्ता को तोहफा: आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता जो अधिकतम ₹25000 होगा. इसकी स्वीकृति दी गई है. साथ ही बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सौंपानों के लिए वेतन संरचना की भी मंजूरी मिली है.

पटना हाईकोर्ट में होगी बहाली: विधि बिहार विभाग पटना और संलग्न कार्यालय में अनुसचिवीय कोटि के कुल 34 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है, जबकि पटना उच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबल निर्णय को राजभाषा में अनुवाद किये जाने के लिए आशुलिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 14 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली है.

मादक पदार्थों एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से और मध्य निषेध इकाई को अपराध इकाई से पृथक कर संयुक्त रूप से मध्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन करने और उसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 88 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के फलस्वरुप बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटी एवं अधीनस्थ संवर्ग के 760 पदों की सृजन की स्वीकृति भी दी गई है.

इनके मानदेय में हुई वृद्धि: बिहार गृहरक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपए प्रत्येक कार्य दिवस से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के 1 दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1121 रुपए करने का फैसला लिया गया है, जबकि ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड लेखपाल, लेखा सहायक के मूल मानदेय में 25%, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20% और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के मूल मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई है.

चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ी छात्रवृत्ति: बिहार के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथी का एंट्रेंस कर रहे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति 20000 से बढ़ाकर 27000 रुपए की गई है, जबकि फिजियोथैरेपी और अकुपेशनल थेरेपी का एंट्रेंस कर छात्रों का 15000 से बढ़कर ₹20000 प्रति माह किया गया है.

शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति: राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में 177 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 237 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. वहीं, 23 प्राध्यापक, 64 सह प्राध्यापक और 150 सहायक प्राध्यापक की भी बहाली होगी.

