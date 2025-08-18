ETV Bharat / state

48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का समापन, झारखंड महिला टीम बनी उपविजेता - THROW BALL CHAMPIONSHIP

हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम में चल रही थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया. हरियाणा की टीम विजेता रही.

झारखंड महिला टीम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 9:52 PM IST

रांची: रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम में आयोजित 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को भव्य समापन हुआ. तीन दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन में देशभर से आई 25 राज्यों की महिला और पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया और रोमांचक मुकाबलों में अपना कौशल दिखाया.

किन राज्यों का बेहतर रहा खेल प्रदर्शन

पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने खिताब अपने नाम किया. उसने फाइनल में छत्तीसगढ़ को हराया. तीसरे स्थान पर मुंबई और कर्नाटक की टीमें रहीं. महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम विजेता बनीं. जबकि झारखंड की टीम को उपविजेता का स्थान मिला. महिला वर्ग का कांस्य पदक मुंबई और कर्नाटक ने साझा किया.

वहीं, झारखंड की महिला टीम ने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया. सेमीफाइनल तक अपराजित रहते हुए टीम ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन निर्णायक मुकाबले में छत्तीसगढ़ से हार गई. इसके बावजूद उपविजेता बनकर झारखंड की महिला खिलाड़ियों ने पूरे राज्य का मान बढ़ाया.

हरियाण खिलाड़ी को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

समापन समारोह में खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी से नवाजा गया. पुरुष वर्ग में हरियाणा के सोनू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. जबकि महिला वर्ग में यह सम्मान छत्तीसगढ़ की आकांक्षा को मिला. झारखंड की प्रमिला सोरेन को महिला वर्ग की इमर्जिंग प्लेयर और पुडुचेरी के एम. संतोष को पुरुष वर्ग का इमर्जिंग प्लेयर घोषित किया गया. अरुणाचल प्रदेश को बेस्ट अनुशासित टीम, झारखंड को बेस्ट ड्रेसअप और पश्चिम बंगाल को बेस्ट मार्च पास्ट का पुरस्कार दिया गया.

महिला टीम का उपविजेता बनना गर्व की बात है: विधायक

समापन समारोह में खिजरी विधायक राजेश कच्छप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. विशिष्ट अतिथियों में जेएलकेएम पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, अखिल भारतीय थ्रो बॉल संघ के अध्यक्ष रमन साहनी, राज्य थ्रोबॉल संघ अध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता, आयोजन अध्यक्ष वेदांत कौस्तव, उपाध्यक्ष विजेता वर्मा और आयोजन सचिव जमील अंसारी शामिल थे. खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि खेल समाज को अनुशासन और एकता का संदेश देते हैं. झारखंड की महिला टीम का उपविजेता बनना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

प्रतियोगिता के सफल संचालन में झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों की अहम भूमिका रही. तीन दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था. प्रतियोगिता का समापन उत्साह और उमंग के बीच हुआ.

