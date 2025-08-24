महासमुंद: जोगीडीपा शराब दुकान में काम करने वाले 2 सेल्समैनों ने हिसाब किताब में गड़बड़ी कर 47 लाख का घोटाला कर दिया. गबन का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने पटेवा पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पटेवा पुलिस अब गबन के आरोपों की जांच कर रही है.

जोगीडीपा शराब दुकान में 47 लाख का गबन: शराब दुकानों में बिक्री के पैसों का गबन किया जाना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी गबन के कई आरोप दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों पर लग चुके हैं. ताजा घटनाक्रम पटेवा पुलिस स्टेशन के जोगीडीपा शराब दुकान का है. आबकारी विभाग की मानें तो दुकान में काम करने वाले 2 सेल्समैनों ने ही इस गबन को अंजाम दिया है. गबन की राशि 47 लाख है. पटेवा पुलिस ने 2 सेल्समैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की है.



शासकीय राशि में हेरफेर: पटेवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक दुकान में हुई बिक्री राशि में करीब 47 लाख 45 हजार रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया है. गबन की गई राशि लाखों में है लिहाजा पुलिस भी पूरी सख्ती से मामले की जांच में जुटी है.

दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में दोनों आरोपियों से विभागीय पूछताछ के बाद शुक्रवार देर शाम मामले में जुर्म दर्ज किया गया है: विनोद कश्यप, थाना प्रभारी, पटेवा

जोगीडीपा स्थित कम्पोजिट शराब दुकान के सैल्समैन द्वारा बिक्री रकम को जमा करने में हेराफेरी की गई है. जिसकी पुष्टि ऑडिट के दौरान हुई. ऑडिट में देखा गया है की रकम जमा पर्ची में ओवर राइटिंग कर छेड़छाड़ किया गया है. हमने दो सेल्समैन से पूछताछ के बाद पटेवा थाने में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कराया है: एस के सूर्यवंशी, जिला आबकारी अधिकारी

घोटाले पहले भी होते रहे: सरकारी शराब दुकान में हेरी फेरी और गबन का ये कोई पहला मामला नहीं है. जोगीडीपा शराब दुकान से पहले मुख्यालय स्थित तुमाडबरी शराब दुकान और रायपुर रोड स्थित प्रीमियम वाइन शॉप में शराब की बिक्री रकम के घोटाले का मामला सामने आ चुका है.

