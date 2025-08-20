ETV Bharat / state

पलामू में कार से 46 लाख रुपए बरामद! नक्सली या अफीम का पैसा पुलिस ने शुरू की जांच

पलामू पुलिस को एक कार से लाखों रुपए मिले हैं. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

46 LAKH RUPEES RECOVERED
कार से बरामद पैसे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read

पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध कार से 46 लाख 19 हजार रुपए बरामद किया गया है. पुलिस को कार लावारिस हालत में मिली है, जिसके अंदर एक झोला में सभी रुपए रखे गए थे.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को मंगलवार को पांकी के इलाके में एक संदिग्ध कार की जानकारी मिली थी. जानकारी मिलने के बाद पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में एक सर्च अभियान शुरू किया गया था. सर्च अभियान के क्रम में पुलिस पांकी-डालटनगंज रोड पर तेतराई बलियारी मोड़ पर पहुंची तो देखा एक लाल रंग की कार लावारिस हालत में खड़ी है. कार के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, काफी देर तक पुलिस कार मलिक की खोजबीन करती रही लेकिन कोई भी व्यक्ति कार के पास नहीं पहुंचा.

पुलिस कार को लेकर पांकी थाना चली गई थी. बुधवार को पांकी थाना परिसर में दंडाधिकारी की मौजूदगी में कार को खोला गया तो सीट के अंदर से एक झोला बरामद हुआ. झोला के अंदर प्लास्टिक में लपेटकर नोटों की गद्दी रखी हुई थी. कार से 46 लाख 19 हजार रुपए बरामद हुए. 500-500 रुपये 8576, 200 का 509, 100 का 301 नोट बरामद हुआ है.

बरामद पैसा नक्सलियों को लेवी के रूप में दिया जाना था या अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ था पुलिस इसकी जांच कर रही है. पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि पैसा कार के अंदर एक झोला में रखा हुआ था. गाड़ी के नंबर से पुलिस को जानकारी मिली है कि इसका मालिक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है. पुलिस पूरे मामले में सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है.

