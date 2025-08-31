ETV Bharat / state

450 वर्ष पुराने दरभंगा राज परिवार के इतिहास और संस्कृति के संरक्षण का करेंगे काम: कपिलेश्वर सिंह - 450 YEARS OLD DARBHANGA RAJ PARIVAR

दरभंगा राज्य की स्थापना सन 1535 ईस्वी में महेश ठाकुर के द्वारा की गई थी. इसमें बिहार का पूरा मिथिला क्षेत्र शामिल था.

साढ़े चार सौ वर्ष पुराने दरभंगा राज परिवार का इतिहास
साढ़े चार सौ वर्ष पुराने दरभंगा राज परिवार का इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2025 at 6:45 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. इसी बीच दिल्ली में दरभंगा राज परिवार के युवराज कपिलेश्वर सिंह ने अपने बेटे अरिहंत के 18वें जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा. इसको लेकर युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह से ईटीवी भारत ने बातचीत की.

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इस कार्यक्रम को चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? इस सवाल के जवाब में कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे परिवार का वर्षों से बहुत समृद्ध इतिहास रहा है. समय के साथ बीच में धूल में हमारा इतिहास दब गया था, उसी को अब मैं रिवाइव करना चाहता हूं. युवा पीढ़ी को पता चले कि हमारे पूर्वजों की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका थी. सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया.

कपिलेश्वर सिंह, युवराज (ETV Bharat)

दरभंगा राज परिवार का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास: उन्होंने कहा कि दरभंगा राज परिवार का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है. हमारे पूर्वजों ने साढे चार सौ साल तक दरभंगा में शासन किया. उनकी बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है. उस इतिहास और विरासत के संरक्षण का काम हम शुरू कर रहे हैं. इस संरक्षण के काम को कैसे शुरू करेंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस क्रम में सबसे पहले मेरी यह इच्छा थी कि हमारे राज परिवार से संबंधित एक किताब आए, जो हिंदी में हो. अंग्रेजी में तो किताब पहले से थी. एक आम भाषा में किताब आने से लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी होगी. वह किताब लॉन्च हो गई है. इसके अलावा आगे हम रियासत से संबंधित डॉक्यूमेंट्री और संबंधित स्थान के संरक्षण का भी काम शुरू करेंगे. इसको लेकर बातचीत चल रही है.

हमारे पूर्वजों ने कई मंदिर बनवाए थे: युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कई मंदिर जो बनवाए थे, उनका भी जीर्णोद्धार अभी हमने कराया है. इनमें इस साल जनवरी माह में दरभंगा के माधेश्वर परिसर स्थित श्री श्री 108 लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है और उसका हम लोकार्पण भी कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि 100 वर्षों से अधिक पुराने इस मंदिर का निर्माण महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की चिता पर उनके छोटे भाई महाराजा रमेश्वर सिंह द्वारा 1902 ई, में किया गया था. हम निरंतर इस काम में लगे रहेंगे.

महाराजा कामेश्वर सिंह
महाराजा कामेश्वर सिंह (ETV Bharat)

शिक्षा के लिए बहुत सारा दान दिया गया: इतिहास को संरक्षित करने के लिए क्या सरकार से भी कोई मदद ली जाएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए भूपेंद्र यादव जी से बातचीत हुई है. आगे हम अपनी दरभंगा रियासत और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का देश की आजादी से लेकर आजादी के बाद भी विकास में योगदान रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में 1961 में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे पूर्वजों द्वारा की गई थी.

उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारा दान हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है. बता दें कि युवराज कपिलेश्वर सिंह ने परिवार के साथ दरभंगा और दिल्ली में दोनों जगह रहते हैं. दरभंगा में उन्होंने राज परिवार से संबंधित स्थानों को संजोना शुरू किया है. उनका कहना है कि हम आगे भी जारी रहेगा.

क्या है राज दरभंगा: दरभंगा राज्य की स्थापना सन 1535 ईस्वी में महेश ठाकुर के द्वारा की गई थी. इसमें बिहार का पूरा मिथिला क्षेत्र शामिल था. इसके अंतिम शासक महाराजा कामेश्वर सिंह रहे जिनका निधन 1962 में हो गया था. वह दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे. वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद दरभंगा राज्य की अधिकतर संपत्तियों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था. इसके अलावा कुछ जमीन व किलों को दरभंगा राज परिवार के शासकों द्वारा सरकार को दान में भी दे दी गई थी. इसी क्रम में एक किले को दान देकर सन 1961 में मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया. अब महाराजा कामेश्वर सिंह के पोते कपिलेश्वर सिंह फिर से अपने परिवार के इतिहास के संरक्षण का काम शुरू कर रहे हैं.

