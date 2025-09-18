ETV Bharat / state

44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों के पोस्टर गांव गांव में चस्पा, पोस्टर में एक करोड़ से एक लाख के इनामी नक्सली

कांकेर पुलिस की तरफ से गांव गांव में नक्सलियों के पोस्टर लगाने के बाद ग्रामीण भी पोस्टर को देखने में रुचि ले रहे हैं.

MOST WANTED NAXALITES
कांकेर नक्सली (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
कांकेर: नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस हर तरीके से नक्सलियों की घेराबंदी करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में कांकेर पुलिस ने 44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों के पोस्टर गांव गांव में चिपकाने शुरू कर दिए हैं. जिले के अंदरूनी गांवों में नक्सलियों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जहां आशंका है कि नक्सली इन इलाकों में घूम सकते हैं.

44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों के पोस्टर: चिपकाए गए पोस्टर में 44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों की फोटो, उनके नाम और उन पर सरकार की तरफ से घोषित इनाम की जानकारी दी गई है. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि इन 44 में से किसी भी नक्सली के बार में यदि सूचना मिलती है तो वो पुलिस से संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं. पुलिस ने सूचना देने वाले लोगों को पहचान गोपनीय रखने और इनाम देने का भी ऐलान किया है.

कांकेर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पोस्टर में पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर भी: नक्सल ऑपरेशन एडिशनल एसपी आकाश श्रीमाल ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. बस्तर संभाग में कांकेर जिले की पुलिस ने नक्सलियों से लड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की है. उसके तहत वॉन्टेड नक्सलियों की लिस्ट बनाकर उनके बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं. गांवों में पोस्टर लगाकर गांव वालों को इनके बारे में बताया जा रहा है. एएसपी ने कहा है कि कई बार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ये पता नहीं होता है कि किससे संपर्क करे, ऐसे में चिपकाए गए पोस्टर में पुलिस अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं. जिसमें सूचना दी जा सकती है.

Most Wanted Naxalites
एंटी नक्सल ऑपरेशन में कांकेर पुलिस की पहल (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक करोड़ से एक लाख के इनामी नक्सली: पुलिस ने जो वॉन्टेड नक्सलियों का पोस्टर जारी किया है, उसमें एक करोड़ से लेकर एक लाख तक के इनामी नक्सली शामिल है. एक करोड़ इनाम का नक्सली भूपति उर्फ सोनू, 40 लाख इनामी रूपा उर्फ गणेश, अलवाल चंद्रहास उर्फ प्रमोद, संग्राम उर्फ मुरली, माड़वी हिड़मा उर्फ संतोष तथा रामदेर उर्फ मज्जी देव. 25 लाख के इनामी कोपा उर्फ छत्तीस, जयमति उर्फ रनीता, प्रभाकर उर्फ रवि, रजमन मंडावी और राजू सलाम. 8 लाख इनामी फागूमड़ियाम, हीरालाल कोमरा, मन्हेर उर्फ प्रसाद तारम, रमेश हुपेंडी उर्फ मुकेश, दीना उर्फ नंदे, रैजू सलाम उर्फ बजरू, चंदर कतलाम उर्फ भीमा, सुखलाल उर्फ भीमा, दिवाकर गावड़े, ललिता, आकाश सलाम, जोगी सोढ़ी, जुगनू कोवाची, स्वरूपा उसेंडी, लिंगू वेड़दा, कमला सोढ़ी, बलदेव मड़काम और ज्योति उर्फ जैनी. पांच लाख के इनामी नक्सली में रूपी, मीना नेताम उर्फ मनकी, मंगेश परचामी व अन्य नाम है. इसके अलावा एक लाख के इनामी नक्सलियों के नाम भी पोस्टर में है.

Most Wanted Naxalites
पुलिस को सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में पुलिस द्वारा नक्सलियों के पोस्टर लगाए जाने को लेकर ग्रामीण भी रूचि ले रहे हैं. गांव के लोग रुक रुककर पोस्टर को देख रहे हैं.

