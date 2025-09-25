ETV Bharat / state

दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में गांव के लिए 1000 करोड़ की 431 योजनाएं मंजूर

दिल्ली के देहात इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई है, सीएम ने कामों की लिस्ट बनाने को कहा है.

DELHI GRAMIN VIKAS BOARD
दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में मंजूरी (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में गांवों के विकास व अन्य कार्यों को लेकर एक हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की 431 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई. दिल्ली सचिवालय में हुई बोर्ड बैठक को अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि गांव केवल परंपरा और संस्कृति के प्रतीक नहीं, बल्कि राजधानी की जीवनरेखा भी हैं.

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है, साथ ही वहां विकास कार्यों में तेजी लाना है. उनकी सरकार चाहती है कि शहरी और ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके.

विकास कार्यों की क्षेत्रवार सूची तैयार करने के निर्देश
दिल्ली सचिवालय में आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा, बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह दराल के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा यह दिल्ली सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि पहली बार की बोर्ड की बैठक में एक हजार करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर कर ली गई. इस बजट राशि से सड़कों, नालियों, जल निकायों, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. ये परियोजनाएं दिल्ली की 30 विधानसभा क्षेत्रों और 4 संसदीय क्षेत्रों से संबंधित है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्रवार परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए ताकि उन्हें अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्पष्ट प्राथमिकता तय होने से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी.

DELHI GRAMIN VIKAS BOARD
सर्वांगीण विकास पर सीएम रेखा ने दिया जोर (SOURCE: ETV BHARAT)
सुविधाएं होंगी बेहतर, बुनियादी ढांचा होगा मजबूतदिल्ली के कई गांव अभी भी कई विकास परियोजनाएं लंबित हैं. आज हुई दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित कार्यों और नए प्रस्तावों पर चर्चा की. इसके बाद 431 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन विकास कार्यों को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से पूरा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बोर्ड के सदस्यों में विभाजित किया जाए, ताकि कार्यों की बेहतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित हो सके. इससे विकास कार्यों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गति में और अधिक वृद्धि होगी.

गांवों में अब होंगे यह विकास कार्य
बोर्ड इस धनराशि से गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ⁠तालाबों व जलाशयों का विकास, ⁠गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायाम शाला, लाइब्रेरी का विकास, जल निकासी संरचनाओं का निर्माण, चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य, ⁠पेयजल सुविधा, स्ट्रीट लाइट आदि जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य करेगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सेवा पखवाड़ा' के तहत स्पेशल कैट्स एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी

ये भी पढ़ें- महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्थापित होंगे 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेखा सरकार का बड़ा फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT MEETING CM REKHA GUPTAदिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड1000 करोड़ी की 431 योजनाएं मंजूरDELHI GRAMIN VIKAS BOARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.