दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में गांव के लिए 1000 करोड़ की 431 योजनाएं मंजूर

नई दिल्ली: दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में गांवों के विकास व अन्य कार्यों को लेकर एक हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की 431 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई. दिल्ली सचिवालय में हुई बोर्ड बैठक को अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि गांव केवल परंपरा और संस्कृति के प्रतीक नहीं, बल्कि राजधानी की जीवनरेखा भी हैं.

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है, साथ ही वहां विकास कार्यों में तेजी लाना है. उनकी सरकार चाहती है कि शहरी और ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके.

विकास कार्यों की क्षेत्रवार सूची तैयार करने के निर्देश

दिल्ली सचिवालय में आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा, बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह दराल के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा यह दिल्ली सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि पहली बार की बोर्ड की बैठक में एक हजार करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर कर ली गई. इस बजट राशि से सड़कों, नालियों, जल निकायों, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. ये परियोजनाएं दिल्ली की 30 विधानसभा क्षेत्रों और 4 संसदीय क्षेत्रों से संबंधित है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्रवार परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए ताकि उन्हें अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्पष्ट प्राथमिकता तय होने से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी.