ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के अफसरों और जवानों को पदकों से किया जाएगा सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट - MEDALS ON INDEPENDENCE DAY

झारखंड पुलिस के अफसरों और जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा.

JHARKHAND POLICE MEDALS LIST
झारखंड पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read

रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के 43 पुलिस अफसरों और जवानों को पदकों से अलंकृत किया जाएगा. इस संबंध में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, झारखंड की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है. जिसमें पदकों से अलंकृत किए जाने वाले पुलिस अफसरों और जवानों को 13 अगस्त तक पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक , रांची को प्रतिवेदित करने की बात कही गई है. वहीं अलंकरण समारोह में अवर निरीक्षक स्तर के ऊपर के पुलिस पदाधिकारियों को यूनिफॉर्म में आने का निर्देश दिया गया है.

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक

  • सब इंस्पेक्टर अमर तांती, झारखंड जगुआर

असाधारण आसूचना कुशलता पदक

  • इंस्पेक्टर रोहित कुमार रजक, स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस

वीरता पदक

दीपक पांडेय(आईपीएस), ऋषभ झा (आईपीएस), अनुराग राज (एएसपी, सीआरपीएफ), विजेंद्र कुमार मिश्रा (एएसपी, सीआरपीएफ), ओम प्रकाश तिवारी (डीएसपी), दीपक कुमार (डीएसपी), दिग्विजय सिंह (इंस्पेक्टर), राजीव कुमार (इंस्पेक्टर), विश्वजीत कुमार सिंह (सब इंस्पेक्टर), रोशन कुमार सिंह (सब इंस्पेक्टर), उमेश सिंह (हवलदार), सुभाष दास (कांस्टेबल), रविन्द्र टोप्पो (कांस्टेबल), गोपाल गंझू (कांस्टेबल), कृष्ण उरांव (आरक्षी), रंजीत कुमार (आरक्षी)

पुलिस सराहनीय सेवा पदक

रणधीर कुमार सिंह (कांस्टेबल), विमल कुमार छेत्री (कांस्टेबल), सलमोनी मिंज (हेड कांस्टेबल), संजय उरांव (हेड कांस्टेबल), हेमा रानी कुल्लू (कांस्टेबल), रेखा कुमारी (कांस्टेबल), संजीव कुमार गुप्ता (कांस्टेबल), ऋतुराज (हेड कांस्टेबल), राजेंद्र राम (हेड कांस्टेबल), अरुण उरांव (हेड कांस्टेबल), संजय कुमार (हेड कांस्टेबल).

ये भी पढ़ें-

झारखंड में हाई अलर्ट! स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस का चप्पे-चप्पे पर कड़ा पहरा

झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, आयोजन स्थल पर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक फोकस

स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मोरहाबादी मैदान में फहराएंगे तिरंगा, राजभवन में नहीं होगा एट होम कार्यक्रम

6 महीने में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली अप्रत्याशित सफलता, 474 साइबर अपराधी भी गिरफ्तार

रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के 43 पुलिस अफसरों और जवानों को पदकों से अलंकृत किया जाएगा. इस संबंध में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, झारखंड की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है. जिसमें पदकों से अलंकृत किए जाने वाले पुलिस अफसरों और जवानों को 13 अगस्त तक पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक , रांची को प्रतिवेदित करने की बात कही गई है. वहीं अलंकरण समारोह में अवर निरीक्षक स्तर के ऊपर के पुलिस पदाधिकारियों को यूनिफॉर्म में आने का निर्देश दिया गया है.

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक

  • सब इंस्पेक्टर अमर तांती, झारखंड जगुआर

असाधारण आसूचना कुशलता पदक

  • इंस्पेक्टर रोहित कुमार रजक, स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस

वीरता पदक

दीपक पांडेय(आईपीएस), ऋषभ झा (आईपीएस), अनुराग राज (एएसपी, सीआरपीएफ), विजेंद्र कुमार मिश्रा (एएसपी, सीआरपीएफ), ओम प्रकाश तिवारी (डीएसपी), दीपक कुमार (डीएसपी), दिग्विजय सिंह (इंस्पेक्टर), राजीव कुमार (इंस्पेक्टर), विश्वजीत कुमार सिंह (सब इंस्पेक्टर), रोशन कुमार सिंह (सब इंस्पेक्टर), उमेश सिंह (हवलदार), सुभाष दास (कांस्टेबल), रविन्द्र टोप्पो (कांस्टेबल), गोपाल गंझू (कांस्टेबल), कृष्ण उरांव (आरक्षी), रंजीत कुमार (आरक्षी)

पुलिस सराहनीय सेवा पदक

रणधीर कुमार सिंह (कांस्टेबल), विमल कुमार छेत्री (कांस्टेबल), सलमोनी मिंज (हेड कांस्टेबल), संजय उरांव (हेड कांस्टेबल), हेमा रानी कुल्लू (कांस्टेबल), रेखा कुमारी (कांस्टेबल), संजीव कुमार गुप्ता (कांस्टेबल), ऋतुराज (हेड कांस्टेबल), राजेंद्र राम (हेड कांस्टेबल), अरुण उरांव (हेड कांस्टेबल), संजय कुमार (हेड कांस्टेबल).

ये भी पढ़ें-

झारखंड में हाई अलर्ट! स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस का चप्पे-चप्पे पर कड़ा पहरा

झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, आयोजन स्थल पर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक फोकस

स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मोरहाबादी मैदान में फहराएंगे तिरंगा, राजभवन में नहीं होगा एट होम कार्यक्रम

6 महीने में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली अप्रत्याशित सफलता, 474 साइबर अपराधी भी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND POLICE WILL HONOREDJHARKHAND POLICE MEDALS LISTPOLICEMEN MEDALS LISTझारखंड पुलिस मेडल लिस्टMEDALS ON INDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.