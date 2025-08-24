ETV Bharat / state

गुरु ग्रंथ साहिब के 421वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण.

गोरखपुर में सीएम योगी.
गोरखपुर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 2:13 PM IST

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में वही जाति और कौम जीवित रहती है, जो अपने पूर्वजों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को जीवन का हिस्सा बनाती है. सिख गुरुओं ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उनकी वीरता, त्याग और बलिदान देश की आत्मा में आज भी जीवित है. सीएम रविवार को गोरखपुर के पैडलेगंज स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने पर्यटन विकास कार्यों, गुरुद्वारा भवन के नए स्वरूप और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार कार्यों का लोकार्पण किया. पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 421वें प्रकाश पर्व पर आयोजित समागम में मुख्यमंत्री ने गुरुवाणी सुनी और संगत के बीच शामिल हुए. गुरुद्वारा समिति की ओर से उन्हें प्रतीक चिन्ह, तलवार भेंटकरऔर शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया.

सिख गुरुओं की परंपरा अनुपम और अटूट: मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा अनुपम और अटूट रही है. गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, हर गुरु ने सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. कहा कि जब भी भारतीय संस्कृति पर संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे बढ़कर अपने बलिदान से उसे बचाया. सीएम योगी ने विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया. कहा कि उनके बलिदान के 350वें वर्ष में देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कुछ ही समय पूर्व मुख्यमंत्री आवास से नगर कीर्तन और कीर्तन पाठ के जरिए इस आयोजन की शुरुआत हुई. इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार गुरुवाणी का आयोजन हुआ था.

कार्यक्रम में बच्ची को दुलारते सीएम योगी.
कार्यक्रम में बच्ची को दुलारते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

चार साहिबजादों का बलिदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय: सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद किया. कहा कि उनका बलिदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है. उन्हें लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो तो जीवन और रियासत दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उन्होंने झुकने की बजाय बलिदान का मार्ग चुना. छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दृढ़ निष्ठा दिखाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यही बलिदान आज हम सभी को प्रेरित करता है. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 दिसंबर को पूरे देश में ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है. यह सिख गुरुओं और साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का एक ऐतिहासिक निर्णय है.

गोरखपुर में सीएम योगी के साथ रवि किशन.
गोरखपुर में सीएम योगी के साथ रवि किशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

गुरुद्वारों में सुविधाओं का विस्तार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पैडलेगंज का यह गुरुद्वारा वर्षों से सिख संगत का आस्था केंद्र रहा है. पहले यहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब पर्यटन विभाग और सरकार की मदद से इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है.अब यहां श्रद्धालुओं के लिए गुरुवाणी पाठ, लंगर और अन्य धार्मिक कार्यक्रम और बेहतर सुविधाओं के साथ हो सकेंगे. कहा कि गुरुद्वारा केवल किसी जाति या समुदाय तक सीमित नहीं होता. यहां आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत होता है. यही सिख परंपरा और गुरुवाणी का वास्तविक संदेश है.

सीएम योगी ने सिख परंपरा के प्रति जताई कृतज्ञता: सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के प्रमुख तीन गुरुद्वारों जटाशंकर, मोहद्दीपुर और पैडलेगंज को बेहतर स्वरूप देने का कार्य किया गया है. यह सिख गुरु परंपरा के प्रति हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है. सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए पवित्र इसलिए भी है कि 421 वर्ष पूर्व इसी दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी को हरमंदिर साहिब में स्थापित कर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया गया. यह परंपरा आज भी पूरे विश्व में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है. कहा कि सिख गुरुओं ने अपने जीवन का हर क्षण देश, धर्म और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया. आज हमारा दायित्व है कि उनकी शिक्षाओं और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें.

गोरखपुर में कार्यक्रम का लोकार्पण करते सीएम योगी.
गोरखपुर में कार्यक्रम का लोकार्पण करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी ने गोरखपुर में सिख समुदाय के योगदान को सराहा: सीएम ने गोरखपुर में सिख समुदाय की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आयोजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिख समुदाय को एकजुट करने का अवसर है. उन्होंने लखनऊ में अपने नियमित गुरुपर्व आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि गोरखपुर में इस तरह के आयोजन में शामिल होना उनके लिए विशेष सौभाग्य है. कहा कि गुरु परंपरा ने देश और सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनकी प्रेरणा से हमें देश और धर्म के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करना है. इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह, पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, सरदार कुलदीप सिंह, जसपाल सिंह, परमजीत कौर राणा, हरप्रीत सिंह, समेत गुरु द्वारा कमेटी के वरिष्ठ सदस्य व सिख समुदाय के कई गणमान्य मौजूद रहे.

