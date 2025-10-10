लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स की भारी डिमांड, 72 के लिए 4200 लोगों ने दिखाई रुचि
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस के लिए डालीगंज में बनाये हैं फ्लैट्स, 3 अक्टूबर से हो रहा है रजिस्ट्रेशन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 3:12 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है. डालीबाग इलाके में माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है. ये फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने हैं, जिनकी कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये से शुरू हो रही है. इन फ्लैटों की मांग बहुत अधिक मांग है, क्योंकि एक सप्ताह में ही 4200 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई है.
2020 में शुरू हुआ था निर्माणः एलडीए के अनुसार, डालीबाग लखनऊ का एक पॉश इलाका है, जहां जमीन के दाम आसमान छूते हैं. यहां करीब 20,000 वर्गफुट की जमीन कभी माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी. मुख्तार ने 2007 में फर्जी कागजातों के आधार पर यहां बंगला का निर्माण कराया था, जो उसके बेटों के नाम पर रजिस्टर्ड था. 2017 में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 'माफिया राज' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. इसके तहत करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया. डालीबाग की इस जमीन पर भी 2020 में एलडीए ने कार्रवाई की. अवैध बंगले को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन को जब्त कर लिया गया.
600 करोड़ की जमीन खाली कराई गई थीः एलडीए के अनुसार मुख्तार के गैंग के 292 सदस्यों से जुड़ी 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां या तो तोड़ी गईं या सरकारी खाते में डाली गईं. मुख्तार अंसारी की मृत्यु 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उनकी फैमिली ने इसे जहर देने का आरोप लगाया था. फिर भी सरकार ने उनकी संपत्तियों को जनकल्याण के लिए समर्पित करने का फैसला लिया. एलडीए ने इस जमीन पर सस्ते फ्लैट बनाने का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 से शुरू किया और अब यह पूरा हो गया है.
300 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशनः एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3 नवंबर तक चलेगा. ये फ्लैट ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं, जिनकी आय सीमा 3 लाख रुपये सालाना से कम है. आवेदन ऑनलाइन ldaonline.co.in पर किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि प्राइम लोकेशन पर डालीबाग वाले 72 फ्लैटों के लिए कुल 4200 लोगों ने ऑनलाइन बुकलेट खरीद ली है और 300 ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. वहीं, देवपुर पारा में कुल योजना में एलडीए ने 2,568 फ्लैट बनाए हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख से शुरू है. इसके लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं.
