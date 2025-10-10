ETV Bharat / state

लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स की भारी डिमांड, 72 के लिए 4200 लोगों ने दिखाई रुचि

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है. डालीबाग इलाके में माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है. ये फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने हैं, जिनकी कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये से शुरू हो रही है. इन फ्लैटों की मांग बहुत अधिक मांग है, क्योंकि एक सप्ताह में ही 4200 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई है. 2020 में शुरू हुआ था निर्माणः एलडीए के अनुसार, डालीबाग लखनऊ का एक पॉश इलाका है, जहां जमीन के दाम आसमान छूते हैं. यहां करीब 20,000 वर्गफुट की जमीन कभी माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी. मुख्तार ने 2007 में फर्जी कागजातों के आधार पर यहां बंगला का निर्माण कराया था, जो उसके बेटों के नाम पर रजिस्टर्ड था. 2017 में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 'माफिया राज' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. इसके तहत करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया. डालीबाग की इस जमीन पर भी 2020 में एलडीए ने कार्रवाई की. अवैध बंगले को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन को जब्त कर लिया गया.