सियासत में महिलाओं का बढ़ता कद; 58 प्रतिशत ने अपने बलबूते बनाया मुकाम, जानिए सपा-भाजपा में कितना परिवारवाद?

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 7:00 AM IST 7 Min Read

लखनऊः पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीति में महिलाओं का कद लगातार बढ़ रहा है. हर क्षेत्र की तरह सियासत में भी नारी सशक्तिकरण दिख रहा है. यूपी की राजनीति में महिलाएं वर्चस्व कायम करते हुए अपने दम पर कामयाबी की उड़ान भर रही हैं. यहां 58 फीसदी महिलाएं अपने दम पर सांसद, विधायक और एमएलसी चुनीं गई हैं. जबकि 42 फीसदी महिलाएं अपने सियासी परिवार की वजह से 'माननीय' बनने में सफल हुई हैं. यह बातें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए व्यापक विश्लेषण में सामने आई हैं. देश में 43 फीसदी महिलाएं बढ़ा रहीं परिवार की विरासतः एडीआर ने राज्य विधानसभाओं, लोक सभा राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के कुल 5203 वर्तमान सदस्यों का पारिवारिक इतिहास के बारे में विश्लेषण किया. विश्लेषण में 1106 (21 प्रतिशत ) माननीय परिवावदी या वंशवादी मिले हैं. लगभग 5 में से 1 वर्तमान सदस्य इस परंपरा को निर्वहन कर रहा है. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 4664 में से 855 (18 फीसदी) पुरुष सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. जबकि 539 में से 251 (47 फीसदी) वर्तमान महिला सांसद, विधायक विधान परिषद सदस्य अपने परिवार की विरासत संभाल रही हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाएं लगभग दोगुना से अधिक परिवारवादी हैं. कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है. जानिए किस पार्टी से कितनी महिला नेता परिवारवादी. (ETV Bharat Gfx) यूपी में 42 फीसदी महिला नेता वंशवादीः एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 69 में से 29 यानी 42 फीसदी वर्तमान महिला जनप्रतिनिधि अपने परिवार की वजह से सत्ता संभाल रही हैं. इनमें 5 सांसद, 21 विधायक, 1 राज्य सभा सदस्य, 3 विधान परिषद सदस्य हैं. भाजपा की 31 महिला विधायक में 9, 1 सांसद और 1 एमएलसी और समावादी पार्टी की 15 में से 10 विधायक, 5 में से 3 सांसद और 1 राज्य सभा सदस्य राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं. जबकि अपना दल (एस) से 1 सांसद, 1 विधायक और 1 निर्दलीय एमएलसी परिवार के वजूद से राजनीति में बनी हुई हैं. यूपी की राजनीति में वंशवाद. (ETV Bharat Gfx)