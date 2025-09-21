ETV Bharat / state

सियासत में महिलाओं का बढ़ता कद; 58 प्रतिशत ने अपने बलबूते बनाया मुकाम, जानिए सपा-भाजपा में कितना परिवारवाद?

ADR की रिपोर्ट में आए चौंकाने वाले तथ्य, पढ़िए उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का व्यापक विश्लेषण

Published : September 21, 2025 at 7:00 AM IST

लखनऊः पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीति में महिलाओं का कद लगातार बढ़ रहा है. हर क्षेत्र की तरह सियासत में भी नारी सशक्तिकरण दिख रहा है. यूपी की राजनीति में महिलाएं वर्चस्व कायम करते हुए अपने दम पर कामयाबी की उड़ान भर रही हैं. यहां 58 फीसदी महिलाएं अपने दम पर सांसद, विधायक और एमएलसी चुनीं गई हैं. जबकि 42 फीसदी महिलाएं अपने सियासी परिवार की वजह से 'माननीय' बनने में सफल हुई हैं. यह बातें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए व्यापक विश्लेषण में सामने आई हैं.

देश में 43 फीसदी महिलाएं बढ़ा रहीं परिवार की विरासतः एडीआर ने राज्य विधानसभाओं, लोक सभा राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के कुल 5203 वर्तमान सदस्यों का पारिवारिक इतिहास के बारे में विश्लेषण किया. विश्लेषण में 1106 (21 प्रतिशत ) माननीय परिवावदी या वंशवादी मिले हैं. लगभग 5 में से 1 वर्तमान सदस्य इस परंपरा को निर्वहन कर रहा है. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 4664 में से 855 (18 फीसदी) पुरुष सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. जबकि 539 में से 251 (47 फीसदी) वर्तमान महिला सांसद, विधायक विधान परिषद सदस्य अपने परिवार की विरासत संभाल रही हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाएं लगभग दोगुना से अधिक परिवारवादी हैं. कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है.

जानिए किस पार्टी से कौन महिला नेता परिवारवादी.
जानिए किस पार्टी से कितनी महिला नेता परिवारवादी. (ETV Bharat Gfx)

यूपी में 42 फीसदी महिला नेता वंशवादीः एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 69 में से 29 यानी 42 फीसदी वर्तमान महिला जनप्रतिनिधि अपने परिवार की वजह से सत्ता संभाल रही हैं. इनमें 5 सांसद, 21 विधायक, 1 राज्य सभा सदस्य, 3 विधान परिषद सदस्य हैं. भाजपा की 31 महिला विधायक में 9, 1 सांसद और 1 एमएलसी और समावादी पार्टी की 15 में से 10 विधायक, 5 में से 3 सांसद और 1 राज्य सभा सदस्य राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं. जबकि अपना दल (एस) से 1 सांसद, 1 विधायक और 1 निर्दलीय एमएलसी परिवार के वजूद से राजनीति में बनी हुई हैं.

यूपी की राजनीति में वंशवाद.
यूपी की राजनीति में वंशवाद. (ETV Bharat Gfx)

सपा में 90 फीसदी वंशवादः एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक परिवारवाद की परंपरा दिखती है. मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव 2012-2017 तक मुख्यमंत्री थे. इसके अलावा 2000–2012, 2019–2022 और वर्तमान में सांसद हैं. अखिलेश यादव 2012-2018 तक एमएलसी भी रह चुके हैं. वहीं, डिंपल यादव के ससुर तीन बार यूपी के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, 1996-2022 तक सांसद रहे थे. शामली से चुनीं गईं युवा सांसद इकरा हसन के पिता चौधरी मुन्नवर हसन की राजनीति में गहरी पैठ थी. मुन्नवर हसन 1991 से 1996 तक विधायक, सांसद (1996–1998, 2004–2008) और 1998 से 2003 तक राज्य सभा सदस्य रहे. इसी तरह मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज के पिता तुफानी वर्तमान में विधायक हैं और दो बार सांसद रह चुके हैं. वहीं, सपा से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के पति और अभिनेता अमिताभ बच्चन 1984 में कांग्रेस से इलाहाबाद के सांसद चुने गए थे.

राजनेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि.
राजनेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि. (ETV Bharat Gfx)

भाजपा की एक सांसद का राजनीति परिवार से ताल्लुकः एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा से भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र और सौतेले बेटे सनी देओल जनप्रतिनिधि रह चुके हैं. धर्मेंद्र 2004-2009 तक भाजपा से बीकानेर राजस्थान के सांसद रह चुके हैं. वहीं सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से 2019 से 2024 तक सांसद थे. वहीं, एनडीए में शामिल अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख और सांसद अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल पार्टी के संस्थापक थे. इनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं.

2 महिला एमएलसी का है सियासत कनेक्शनः भाजपा से एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी के पिता रविनंदन त्रिपाठी भदोही से बीजेपी विधायक (2017-2022) रह चुके हैं. वहीं, निर्दलीय एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह के पति ब्रिजेश कुमार सिंह (अरुण) वाराणसी से स्वतंत्र एमएलसी (2016-2022) रह चुके हैं. जबकि इनके जीजा उदय नाथ (चुलबुल सिंह), 1998 में एमएलसी थे. वहीं, भतीजा सुशील सिंह वर्तमान में सैयदराजा से भाजपा के विधायक हैं.

भाजपा की वंशवादी महिला विधायक

  • कानपुर देहात के अकबरपुर रानियां से विधायक प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी संसद रह चुके हैं.
  • मिर्जापुर के मझावां से उपचुनाव में विधायक चुनी गईं शुचिस्मिता मौर्य के ससुर राम चंद्र मौर्य मझावन से (1997-2002) बीजेपी विधायक थे.
  • आगरा के बाह से विधाय रानी पक्षालिका सिंह के पति पति राजा महेंद्र अरिदमन सिंह - छह बार आगरा की बाह सीट से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं. ससुर स्वर्गीय राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह बाह से चार बार विधायक थे.
  • हरदोई के शाहाबाद से विधायक रजनी तिवारी पत्नी के पति स्वर्गीय उपेन्द्र तिवारी बिलग्राम से (1996 से 2002) विधायक थे.
  • कन्‍नौज के छिबरामऊ से विधायक अर्चना पांडे के पिता स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी, बीजेपी सांसद (1977), चार बार विधायक (1967, 1974, 1993 और 2002) थे.
  • कानपुर के कल्याणपुर से विधायक नीलिमा कटियार के पिता प्रेम लता कटियार वरिष्ठ भाजपा नेता के साथ पांच बार कल्याणपुर से विधायक (1991-2012) और तीन बार कैबिनेट मंत्री 1990 और 2000 के दशक के दौरान रहे.
  • लखनऊ के मलिहाबाद से विधायक जय देवी के पति कौशल किशोर पूर्व राज्य मंत्री और सांसद रह चुके हैं.
  • रायबरेली से विधायक अदिति सिंह के पिता अखिलेश कुमार सिंह रायबरेली से विधायक थे.

सपा महिला विधायकों का इतिहास

  • अमेठी से विधायक महाराजजी प्रजापति के पिता गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व यूपी कैबिनेट मंत्री परिवहन एवं खनन (2012 से 2016) थे.
  • बहराइच के मटेरा से विधायक मारिया अली शाह के मटेरा से सपा विधायक (2012-2022) एवं पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं. ससुर: डॉ. वकार अहमद शाह - बहु-कालिक विधायक (1993-2012) और यूपी कैबिनेट मंत्री, सास रुबाब सईदा-बहराइच से सांसद (2004-2009) और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष (1995) थीं.
  • संभल के असमौली से विधायक पिंकी सिंह के दादा विशनलाल यादव 1967 और 1969 में विधायक और मंत्री थे. पिता बृजेन्द्र पाल सिंह यादव भी विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके हैं.
  • कानपुर की सीसामऊ से उपचुनाव में विधायक बनीं नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी तीन बार विधायक चुने जा चुके हैं.
  • फ़तेहपुर के हुसैनगंज से विधायक उषा मौर्य के पति मुन्नालाल मौर्य खागा से बसपा विधायक (1996) और यूपी में राज्य मंत्री (1997-98) थे.
  • जौनपुर के मछलीशहर से विधायक डॉ. रागिनी के पिता कैलाश नाथ सोनकर, अजगरा के पूर्व विधायक (2017-2022) थे.
  • कासगंज के पटियाली से विधायक नादिरा सुल्तान के पिता स्वर्गीय मुशीर अहमद खान एटा और कासगंज से दो बार सांसद थे. चाचा मोहम्मद जमीर खां विधायक थे. मामा अहमद लूट खान उत्तर प्रदेश में मंत्री थे.
  • कौशांबी के चायल से विधायक पूजा पाल के पति राजू पाल बसपा विधायक (इलाहाबाद पश्चिम-2004) थे।
  • कौशांबी के सिराथू से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने 1995 में डॉ. सोने लाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की थी।
  • प्रयागराज के प्रतापपुर से विधायक विजमा यादव के पति जवाहर यादव उर्फ ​​पंडित पूर्व से दो बार झूंसी से विधायक (1993-1996) थे.

कांग्रेस और अपना दल की महिला विधायक

  • मिर्जापुर के छानबे सीट से उपचुनाव में अपना दल (सोनीलाल) से विधायक चुनीं गईं रिंकी कोल के पति राहुल प्रकाश कोल दो बार (2017, 2022) विधायक रहे हैं. ससुर पकौड़ी लाल कोल रॉबर्ट्सगंज से लोकसभा सांसद थे.
  • प्रतापगढ़ के रामपुर खास से कांग्रेसी विधायक आराधना मिश्रा मोना के पिता प्रमोद तिवारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं. जो रामपुर खास से लगातार नौ बार (1980- 2012) तक विधायक चुने गए. 2013 में राज्यसभा सदस्य बने.

