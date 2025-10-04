एनडीए की लिखित परीक्षा में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का परचम, 42 कैडेट्स को मिली सफलता

एनडीए की लिखित परीक्षा में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का परचम, 42 कैडेट्स को मिली सफलता
चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की लिखित परीक्षा में परचम लहराया है.
Published : October 4, 2025 at 7:10 PM IST
चित्तौड़गढ़ः सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के कैडेट्स ने इस वर्ष के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के परिणामों में एक बार फिर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है. सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के 42 कैडेट्स ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है.
सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के 42 कैडेट्स एनडीए की लिखित परीक्षा में सफल रहे हैं. इनमें से 20 कैडेट्स 2025-2026 बैच के हैं. इनके अलावा 2024-25 बैच के 17 कैडेट्स एवं 2023-24 बैच के 5 कैडेट्स शामिल हैं. जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सैनिक स्कूल के कैडेट्स का यह प्रदर्शन स्कूल के कुशल शिक्षकों, अनुशासन, और कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिफल है. सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने की तैयारी कैडेट्स को यहां प्रदान की जाती है, जो कि इस सफलता का मुख्य कारण है. 14 सितंबर को एनडीए की लिखित परीक्षा हुई थी.
देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धताः सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्राचार्य कर्नल अनिल देवसिंह जसरोटिया ने यूपीएससी-एनडीए लिखित परीक्षा में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सफल कैडेट्स को बधाई दी. उन्होंने कहा कि हमारे कैडेट्स की यह उपलब्धि न केवल स्कूल के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक भी है. यह परिणाम हमारी संपूर्ण शैक्षणिक और प्रशिक्षण पद्धति की सफलता का प्रमाण है. सैनिक स्कूल का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं, बल्कि छात्रों में नेतृत्व गुण, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना विकसित करना भी है, जो उन्हें भारतीय सेना में एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है.
उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव ने कैडेट्स को बधाई दी. स्कूल के स्टाफ ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया. इन 42 कैडेट ने एनडीए 156वें पाठ्यक्रम और नौसेना अकादमी 118वें पाठ्यक्रम के माध्यम से सशस्त्र बलों के अधिकारी संवर्ग में प्रवेश के लिए रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है.