आरएएस की एक और ट्रांसफर लिस्ट: अब 22 एसडीएम समेत 41 अधिकारी बदले

सरकार ने 41 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए. इनमें 22 एसडीएम हैं.

Government Secretariat, Jaipur
शासन सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 17, 2025 at 7:49 AM IST

जयपुर: सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 222 अधिकारियों के तबादले के एक दिन बाद मंगलवार देर रात 41 आरएएस अफसर और बदल दिए. इनमें 22 एसडीएम शामिल हैं. 15 सितंबर को जिन अधिकारियों के तबादले किए थे, उनमें कुछ को फिर से इधर-उधर किया गया है. कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की. इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में पांच उपायुक्त बदले गए हैं.

इनके तबादले

  1. मेघना चौधरी-अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक प्रशासन, अजमेर
  2. भुवनेश्वर सिंह चौहान- एडीएम, बालोतरा
  3. तुलिका सैनी- संयुक्त सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
  4. अनिल कुमार पालीवाल- रजिस्ट्रार, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर
  5. संजय कुमार माथुर-एडीएम, जयपुर (पूर्व)
  6. प्रिया भार्गव- परियोजना निदेशक, एचएचएम, जयपुर.
  7. राजीव द्विवेदी- एडीएम, बांसवाड़ा
  8. दीपाली भागोतिया- उप सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर
  9. राजेंद्र सिंह द्वितीय- उपायुक्त, जेडीए जयपुर
  10. अभिषेक गोयल- उपायुक्त जेडीए , जयपुर
  11. अश्विन के पंवार- उपायुक्त, उपनिवेशन विभाग, जैसलमेर
  12. मनोज मीणा- एसडीएम, जैतारण
  13. ओम प्रभा- उपसचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
  14. देवयानी- सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार विभाग
  15. एकता काबरा- अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
  16. महेश गागोरिया- एसडीएम, भूपाल सागर
  17. कल्पित शिवरान- एसडीएम, बायतू
  18. जोगेंद्र सिंह- एसडीएम, चौथ का बरवाड़ा
  19. ओमप्रकाश चंदेलिया- एसडीएम, छोटी सरवन
  20. प्रीति चक- एसडीएम, जसवंतपुरा, जालोर
  21. नरेंद्र- एसडीएम, पिंडवाड़ा
  22. अमित कुमार मीणा- एसडीएम, बसेड़ी
  23. सुनील पीपलीवाल- एसडीएम, अटरू
  24. रामनिवास मेहता- एसडीएम, ओसियां
  25. ज्योत्सना खेड़ा- एसडीएम खंडेला

इनके तबादले निरस्त: मधुलिका सींवर, दिशा मीना, शिप्रा जैन, रामसिंह राजावत, श्यामसुंदर बिश्नोई का तबादला निरस्त किया गया है. इनके ट्रांसफर 15 सितंबर को किए थे. तूलिका सैनी, दीपाली भागोतिया और एकता काबरा का एक दिन बाद फिर तबादला कर दिया. इनके नाम 15 सितंबर की तबादला सूची में भी थे.

तबादला सूची (ETV Bharat Jaipur)
तबादला सूची (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 RAS अधिकारियों के तबादले

तबादला सूची (ETV Bharat Jaipur)

