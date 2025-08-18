पलामू: जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई. जिसके बाद छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है. जबकि अन्य छात्राओं का इलाज स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है.

रात को खाई थी पूड़ी सब्जी

दरअसल, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में रविवार रात छात्राओं ने पूड़ी सब्जी खाई थी. सोमवार की सुबह सभी छात्राओं ने सोयाबीन की सब्जी के साथ रोटी खाई. सुबह के नाश्ते में सोयाबीन और रोटी खाने के बाद अचानक से एक-एक करके छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी. करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गईं और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. बाद में सात गंभीर छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है.

करीब छह छात्राओं को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. स्कूल में जांच के लिए अधिकारियों को भेजा गया है. लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुबह का नाश्ता खाने के बाद ही छात्राएं बीमार हुई थी. वार्डन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी: सौरव प्रकाश, जिला शिक्षा अधीक्षक

जन्माष्टमी पर कई छात्राओं ने रखा था व्रत

जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कई छात्राओं ने उपवास रखा था. रविवार रात छात्राओं ने पूड़ी और सब्जी खाई थी. छात्राओं के बीमार होने की सूचना के बाद परिजन अस्पताल पहुंचकर अपने बच्चों का हाल-चाल जान रहे हैं.

