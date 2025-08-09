Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षाबंधन के पहले सागर में मातम, नहाने उतरे चार युवक बेबस नदी में डूबे - 4 YOUTHS DROWNED

नदी के गहरे और तेज बहाव वाले पानी में डूबने लगे युवक. एसडीआरएफ सहित पुलिस बल के लोग युवकों की तलाश में जुटे हैं.

4 youths drowned in Bebas river
चार युवक नदी में बहे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 12:12 AM IST

2 Min Read

सागर: रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्व संध्या पर सागर में मातम की खबर आई है. दरअसल जिले के सानोधा थाना के रिछावर गांव में बहने वाली बेबस नदी में चार युवकों के बहने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सागर शहर के खुशीपुरा और रिछावर गांव के पांच लड़के रिछावर के हरसिद्धि मंदिर के सामने बेबस नदी में नहाने गए थे. जिनमें से 4 लड़के गहरे पानी में उतर गए और बरसात के कारण नदी के तेज बहाव के चलते बह गए. फिलहाल एसडीआरएफ सहित पुलिस बल के लोग युवकों की तलाश में जुटे हैं.

एडिशनल एसपी ने बताया कि कैसे हुआ हादसा

एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया "शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि सानोधा थाने के रिछावर गांव से बहने वाली बेबस नदी पर पांच युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे. चार युवक नदी में नहाने के लिए उतर गए, लेकिन गहरे और तेज बहाव वाले पानी में पहुंच गए और डूबने लगे. उस वक्त घाट पर मौजूद लोगों ने काफी शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक पानी में डूब चुके थे. घटना की जानकारी मिलते ही सानोधा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.

4 youths drowned in Bebas river
युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम (ETV Bharat)

तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई. इसके अलावा स्थानीय गोताखोर भी युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं. लेकिन अभी तक चारों युवकों का पता नहीं चल सका है." घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे हैं.

4 youths drowned in Bebas river
युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम (ETV Bharat)

युवकों की हुई शिनाख्त

सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि नदी में डूबे चार युवकों में तीन खुशीपुरा और एक रिछावर गांव का रहने वाला है. जिनके नाम सनी अहिरवार, राज अहिरवार, सुमित अहिरवार सागर के मोतीनगर थाग के खुशीपुरा के रहने वाले हैं. चौथा युवक निखिल अहिरवार रिछावर का ही रहने वाला है.

सागर: रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्व संध्या पर सागर में मातम की खबर आई है. दरअसल जिले के सानोधा थाना के रिछावर गांव में बहने वाली बेबस नदी में चार युवकों के बहने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सागर शहर के खुशीपुरा और रिछावर गांव के पांच लड़के रिछावर के हरसिद्धि मंदिर के सामने बेबस नदी में नहाने गए थे. जिनमें से 4 लड़के गहरे पानी में उतर गए और बरसात के कारण नदी के तेज बहाव के चलते बह गए. फिलहाल एसडीआरएफ सहित पुलिस बल के लोग युवकों की तलाश में जुटे हैं.

एडिशनल एसपी ने बताया कि कैसे हुआ हादसा

एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया "शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि सानोधा थाने के रिछावर गांव से बहने वाली बेबस नदी पर पांच युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे. चार युवक नदी में नहाने के लिए उतर गए, लेकिन गहरे और तेज बहाव वाले पानी में पहुंच गए और डूबने लगे. उस वक्त घाट पर मौजूद लोगों ने काफी शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक पानी में डूब चुके थे. घटना की जानकारी मिलते ही सानोधा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.

4 youths drowned in Bebas river
युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम (ETV Bharat)

तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई. इसके अलावा स्थानीय गोताखोर भी युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं. लेकिन अभी तक चारों युवकों का पता नहीं चल सका है." घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे हैं.

4 youths drowned in Bebas river
युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम (ETV Bharat)

युवकों की हुई शिनाख्त

सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि नदी में डूबे चार युवकों में तीन खुशीपुरा और एक रिछावर गांव का रहने वाला है. जिनके नाम सनी अहिरवार, राज अहिरवार, सुमित अहिरवार सागर के मोतीनगर थाग के खुशीपुरा के रहने वाले हैं. चौथा युवक निखिल अहिरवार रिछावर का ही रहने वाला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

4 YOUTHS DROWNED IN BEBAS RIVERSAGAR NEWSASP LOKESH SINHA 4 YOUTHS DROWNED4 DROWNED IN BEBAS RIVER SAGAR4 YOUTHS DROWNED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.