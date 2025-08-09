सागर: रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्व संध्या पर सागर में मातम की खबर आई है. दरअसल जिले के सानोधा थाना के रिछावर गांव में बहने वाली बेबस नदी में चार युवकों के बहने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सागर शहर के खुशीपुरा और रिछावर गांव के पांच लड़के रिछावर के हरसिद्धि मंदिर के सामने बेबस नदी में नहाने गए थे. जिनमें से 4 लड़के गहरे पानी में उतर गए और बरसात के कारण नदी के तेज बहाव के चलते बह गए. फिलहाल एसडीआरएफ सहित पुलिस बल के लोग युवकों की तलाश में जुटे हैं.
एडिशनल एसपी ने बताया कि कैसे हुआ हादसा
एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया "शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि सानोधा थाने के रिछावर गांव से बहने वाली बेबस नदी पर पांच युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे. चार युवक नदी में नहाने के लिए उतर गए, लेकिन गहरे और तेज बहाव वाले पानी में पहुंच गए और डूबने लगे. उस वक्त घाट पर मौजूद लोगों ने काफी शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक पानी में डूब चुके थे. घटना की जानकारी मिलते ही सानोधा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.
तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई. इसके अलावा स्थानीय गोताखोर भी युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं. लेकिन अभी तक चारों युवकों का पता नहीं चल सका है." घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे हैं.
युवकों की हुई शिनाख्त
सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि नदी में डूबे चार युवकों में तीन खुशीपुरा और एक रिछावर गांव का रहने वाला है. जिनके नाम सनी अहिरवार, राज अहिरवार, सुमित अहिरवार सागर के मोतीनगर थाग के खुशीपुरा के रहने वाले हैं. चौथा युवक निखिल अहिरवार रिछावर का ही रहने वाला है.