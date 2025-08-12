ETV Bharat / state

महंगे शौक के लिए चोर बन गईं 4 सहेलियां; खुद के ही घर से चुराए कीमती जेवरात, सच सामने आया तो परिवार रह गया हैरान - THEFT OWN HOUSE WITH FRIENDS

रायबरेली के गुरबक्शगंज इलाके की घटना, पुलिस ने 4 युवतियों को किया गिरफ्तार, जेवरात भी बरामद.

पुलिस ने चारों युवतियों को पकड़ा.
पुलिस ने चारों युवतियों को पकड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read

रायबरेली : अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए 4 सहेलियां चोर बन गईं. सभी ने मिलकर एक सहेली के घर से कीमती जेवरात चुरा लिए. वे इसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने की तैयारी में थीं. इससे पहले ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया. जेवरात भी बरामद कर लिए. सभी युवतियों की सच्चाई सामने आने पर उनके परिवार के लोग हैरान हैं.

हरियाणा में काम करने गया था परिवार : मामला गुरबक्शगंज थाना इलाके के गांव सतांव का है. यहां संजीव उर्फ गुड्डू अवस्थी परिवार समेत रहते हैं. उनकी पत्नी आशा अवस्थी ने 11 अगस्त को गुरबक्शगंज थाने में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया. आरोप लगाया कि 25 अप्रैल को वह अपने पति गुड्डू अवस्थी और बेटी सोनाली के साथ हरियाणा में काम करने गईं थीं. घर में मौजूद 1 जोड़ी कान का झाला, 1 गले का हार, 1 मंगलसूत्र लॉकेट. 2 हॉफ पेटी और 2 जोड़ी पायल को उन्होंने जमीन में दबा दिया था.

केवल परिवार जानता था, जेवरात कहां हैं : महिला के अनुसार बेटी सोनाली और पति गुड्डू बीच-बीच में घर आते-जाते रहते थे. उस समय तक सारे जेवरात सुरक्षित थे. कुछ समय बाद पूरा परिवार घर लौटा तो सारे जेवरात गायब थे. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. आशा ने पुलिस को बताया कि जेवरात को जमीन में दबाने की जानकारी केवल उन्हें, उनके पति और बेटी को ही थी. इससे पुलिस की शक की सुई सोनाली पर ही जाकर ठहर गई. पुलिस ने सोनाली से सख्ती से पूछताछ शुरू की.

महंगे शौक पूरे करने के लिए रची थी साजिश : सोनाली ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी 3 सहेलियों के साथ चोरी की थी. सतांव गांव की मुस्कान प्रजापति पुत्री हरिशंकर, गांव के ही पूरे लालू मजरे की रहने वाली सुमन पुत्री रामकेवल और पूरनपुर निवासी हिमांशी पुत्री अशोक कुमार के साथ मिलकर जेवरात चुराए थे. चारों इन्हें बेचकर इनसे मिले रुपये से अपने शौक पूरे करना चाहती थीं.

गलत संगत में पड़ गईं चारों युवतियां : गुरबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि गलत संगत में रहने के कारण चारों सहेलियां बिगड़ गईं थीं. वे महंगे शौक रखती थीं. पिता की कमाई सोनाली के शौक पूरे नहीं कर पा रही थी. इसकी वजह से उसने सहेलियों के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की योजना तैयार की. इसके बाद पुलिस ने चारों सहेलियों को गिरफ्तार कर लिया. जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं.

माता-पिता ने बेटियों को माफ नहीं किया : गुरबख्शगंज थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की मास्टरमाइंड सोनाली थी. उसकी इस हरकत से परिवार के लोग गुस्से में हैं. अन्य आरोपी युवतियों के परिजन भी उनकी करतूत से खफा हैं. माता-पिता ने बेटियों को माफ नहीं किया है. पुलिस अपने स्तर से मामले में कार्रवाई करेगी. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : बिजली विभाग के एसडीओ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती निकली चोर, बहन के साथ साफ कर दिया घर

रायबरेली : अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए 4 सहेलियां चोर बन गईं. सभी ने मिलकर एक सहेली के घर से कीमती जेवरात चुरा लिए. वे इसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने की तैयारी में थीं. इससे पहले ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया. जेवरात भी बरामद कर लिए. सभी युवतियों की सच्चाई सामने आने पर उनके परिवार के लोग हैरान हैं.

हरियाणा में काम करने गया था परिवार : मामला गुरबक्शगंज थाना इलाके के गांव सतांव का है. यहां संजीव उर्फ गुड्डू अवस्थी परिवार समेत रहते हैं. उनकी पत्नी आशा अवस्थी ने 11 अगस्त को गुरबक्शगंज थाने में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया. आरोप लगाया कि 25 अप्रैल को वह अपने पति गुड्डू अवस्थी और बेटी सोनाली के साथ हरियाणा में काम करने गईं थीं. घर में मौजूद 1 जोड़ी कान का झाला, 1 गले का हार, 1 मंगलसूत्र लॉकेट. 2 हॉफ पेटी और 2 जोड़ी पायल को उन्होंने जमीन में दबा दिया था.

केवल परिवार जानता था, जेवरात कहां हैं : महिला के अनुसार बेटी सोनाली और पति गुड्डू बीच-बीच में घर आते-जाते रहते थे. उस समय तक सारे जेवरात सुरक्षित थे. कुछ समय बाद पूरा परिवार घर लौटा तो सारे जेवरात गायब थे. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. आशा ने पुलिस को बताया कि जेवरात को जमीन में दबाने की जानकारी केवल उन्हें, उनके पति और बेटी को ही थी. इससे पुलिस की शक की सुई सोनाली पर ही जाकर ठहर गई. पुलिस ने सोनाली से सख्ती से पूछताछ शुरू की.

महंगे शौक पूरे करने के लिए रची थी साजिश : सोनाली ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी 3 सहेलियों के साथ चोरी की थी. सतांव गांव की मुस्कान प्रजापति पुत्री हरिशंकर, गांव के ही पूरे लालू मजरे की रहने वाली सुमन पुत्री रामकेवल और पूरनपुर निवासी हिमांशी पुत्री अशोक कुमार के साथ मिलकर जेवरात चुराए थे. चारों इन्हें बेचकर इनसे मिले रुपये से अपने शौक पूरे करना चाहती थीं.

गलत संगत में पड़ गईं चारों युवतियां : गुरबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि गलत संगत में रहने के कारण चारों सहेलियां बिगड़ गईं थीं. वे महंगे शौक रखती थीं. पिता की कमाई सोनाली के शौक पूरे नहीं कर पा रही थी. इसकी वजह से उसने सहेलियों के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की योजना तैयार की. इसके बाद पुलिस ने चारों सहेलियों को गिरफ्तार कर लिया. जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं.

माता-पिता ने बेटियों को माफ नहीं किया : गुरबख्शगंज थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की मास्टरमाइंड सोनाली थी. उसकी इस हरकत से परिवार के लोग गुस्से में हैं. अन्य आरोपी युवतियों के परिजन भी उनकी करतूत से खफा हैं. माता-पिता ने बेटियों को माफ नहीं किया है. पुलिस अपने स्तर से मामले में कार्रवाई करेगी. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : बिजली विभाग के एसडीओ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती निकली चोर, बहन के साथ साफ कर दिया घर

For All Latest Updates

TAGGED:

4 THIEF GIRLS ARRESTEDRAEBARELI PRECIOUS JEWELRY STOLENGIRLS EXPENSIVE HOBBIESरायबरेली चोरी 4 सहेलियां गिरफ्तारTHEFT OWN HOUSE WITH FRIENDS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.