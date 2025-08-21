ETV Bharat / state

महिला एशिया कप 2025: भारतीय टीम घोषित, झारखंड की चार खिलाड़ियों का जलवा बरकरार - HOCKEY ASIA CUP 2025

भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है. टीम की कप्तान सलीमा टेटे होंगी.

रांची: हॉकी इंडिया ने गुरुवार को चीन के हांग्जो में 5 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है. इस बार भी अपनी बादशाहत कायम रखते हुए टीम झारखंड की चार खिलाड़ियों ने जगह बनाई है. इनमें टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं.

सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई टीम की कमान

टीम की कमान सिमडेगा की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई है. उनके साथ संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी सिमडेगा जिले से हैं. जबकि अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान खूंटी जिले से हैं. झारखंड की धरती से लगातार निकल रही महिला हॉकी प्रतिभाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राज्य अब भारतीय महिला हॉकी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है.

खास बात यह है कि निक्की प्रधान और संगीता कुमारी लगभग छह माह के लंबे अंतराल के बाद फिर से अंतरराष्ट्रीय हॉकी में वापसी कर रही हैं. दोनों खिलाड़ी चोट और टीम संयोजन की वजह से कुछ समय तक बाहर थीं, लेकिन अब चयनकर्ताओं ने उनके अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए टीम में शामिल किया है.

विजेता टीम सीधे 2026 महिला हॉकी विश्व कप के लिए करेगी क्वालीफाई

यह टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महिला एशिया कप की विजेता टीम सीधे 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगी. इस लिहाज से भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य है और कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में खिलाड़ियों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है.

थाइलैंड के साथ भारत का पहला मुकाबला

ड्रॉ के अनुसार, भारत को पूल-बी में रखा गया है. टीम का पहला मुकाबला 5 सितंबर को थाईलैंड से होगा. इसके बाद 6 सितंबर को भारत का सामना एशियाई दिग्गज जापान से होगा. पूल चरण का आखिरी मैच भारत 8 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा. यदि भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो उसका सामना पूल-ए की टीमों—चीन, कोरिया, मलेशिया या कजाकिस्तान से हो सकता है.

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने टीम चयन पर कहा कि "भारतीय महिला हॉकी टीम इस समय दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी टीमों में से एक है. हमें खुशी है कि झारखंड की चार प्रतिभाशाली बेटियां टीम का हिस्सा बनी हैं. हमें विश्वास है कि खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत को एशिया कप जीताकर विश्व कप में सीधी जगह दिलाएंगे." वहीं, स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि सलीमा, निक्की, संगीता और ब्यूटी जैसे खिलाड़ियों की सफलता से झारखंड की नई पीढ़ी की बेटियां भी हॉकी को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हो रही हैं.

