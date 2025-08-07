भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के आठवें दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 पटल पर रखा गया. जिसे करीब आधे घंटे की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति भी उठाई. कांग्रेस विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने कहा कि इससे काननू व्यवस्था कमजोर होगी और इसका फायदा पैसे वाले लोगों को मिलेगा. गरीब आदमी इतना मोटा जुर्माना नहीं भर सकेगा.
वहीं केबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह संशोधन विधेयक ''ईज आफ डूइंग और ईज आफ लिविंग'' के लिए किया गया है.
कांग्रेस विधायक ने पूछा 2.0 लाने की जरुरत क्यों पड़ी?
सदन में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सोहन लाल ने कहा, '' जन विश्वास विधेयक पास हुए करीब एक साल हो गया, लेकिन इससे क्या सुधार आया. सरकार को इतना जल्दी 2.0 विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी? बाल्मीकि ने कहा कि पहले गौण अपराधों के लिए न्यायलय जाना होता था. इसमें अपराध दर्ज होता था. लेकिन अब इन अपराधों में सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी. इससे अदालतों की शक्तियां कमजोर होंगी. इसमें अधिकारी वर्ग तय करेंगे किस पर कितनी पेनाल्टी लगाना है.''
लोकतंत्र को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के लिए पक्ष व विपक्ष, दोनों की बातों को समान महत्व मिलना चाहिए।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 6, 2025
आज विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हुई।
किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों सहित समाज के हर वर्ग की समृद्धि… pic.twitter.com/gYrki7X3g8
हालांकि, मंत्री टेटवाल ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से व्यापारी भयमुक्त होकर काम करेंगे. उनके परिवार को सजा का भय नहीं होगा.
ये 4 कानून होंगे खत्म
- मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम 1949 - कृषि विपणन प्रणाली लागू होने से इस एक्ट की प्रासंगिकता नहीं बची.
- मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम 1954 - कपास की घटिया खेती रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब इस किस्म की खेती नहीं हो रही है.
- मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम 1956 - केंद्रीयकृत बाजार विनियमन और तौल की आधुनिक व्यवस्था के कारण अब यह कानून अप्रासंगिक हो गया.
- मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम 1968 - विश्वभर से साल 1994 से चेचक महामारी खत्म हो चुकी है, ऐसे में अनिवार्य टीकाकारण की जरुरत नहीं बची.
16 कानूनों की 44 धाराओं में भी किया गया परिवर्तन
- कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 - लाइसेंस समाप्त होने, दस्तावेजों में कमी, तय व्यापार भत्ता नहीं चुकाने और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब तक जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान था. लेकिन अब इसमें से जेल की सजा को हटाकर केवल पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है.
- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 - पब्लिक टॉयलेट या गंदे पानी की व्यवस्था नहीं करने पर पहले कोर्ट से पेनालटी लगाई जाती थी, लेकिन अब यह संबंधित नगरीय निकाय का सक्षम अधिकारी पेनाल्टी वसूल सकेगा.
- मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 - विपरीत मौसम में प्रतिबंधित मछलियों को पकड़ने, मारने या विक्रय करने पर 2 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जबकि बिना पट्टा वाले जलाशयों में मछली पकड़ने पर 50 हजार रुपये तक जुर्मना चुकाना होगा.
- मप्र नगर निगम अधिनियम, 1956 -धारा 195 में प्रतिष्ठानों या संस्थागत परिसरों द्वारा गंदगी या दूषित जल निकासी में असफल होने पर जुर्माना था, अब पेनाल्टी लगेगी.
- मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी व प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 - यदि कोई जानबूझकर ऐसी उपाधि और लक्षण धारण करेगा पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार और दूसरी बार के उल्लंघन पर एक लाख रु का जुर्माना चुकाना होगा.
- मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 - यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पहली बार 20 हजार रु, वहीं यदि संस्था का कोई सदस्य ऐसा करता है तो संस्था पर पहली बार 50 हजार रु और दूसरी बार एक लाख रु तक जुर्माना वसूला जाएगा.
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 - यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई डॉक्टर चिकित्सा करते हुए पाया जाता है, तो पहले उल्लंघन पर एक लाख रु यदि 60 दिन में नहीं चुकाया गया तो प्रतिदिन 2 हजार रु की दर से जुर्माना जोड़ा जाएगा.
- मप्र उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पंजीयन एक्ट, 1972 - धारा 23 में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग का काम करने पर आपराधिक जुर्माना था, इसे भी पेनल्टी में बदला जाएगा.
- मप्र उपचर्यागृह व रूजोपचार संबंधी स्थानपनाएं अधिनियम, 1973 - धारा 8 और 10 में अनैतिक उपयोग, सुरक्षा जोखिम या बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चलाने पर जेल की सजा और आपराधिक जुर्माने का प्रावधान था. अब पहली बार उल्लंघन पर सिर्फ पेनल्टी होगी.
- मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993- धारा 55(3-क), 56(1), 60(1), 102, 103, 104 और 106 में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पंचायत के कामों में दखलंदाजी पर जेल कारावास व जुर्माने का प्रावधान था. इसे भी हटाकर सिर्फ पेनाल्टी ली जाएगी.
- मप्र ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 - इस अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत अधिनियम की नियमावली के माध्यम से दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते थे. लेकिन अब पेनाल्टी भरकर छूट सकेंगे.
- मप्र फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 - धारा 14 और 17 में कारावास और जुर्माने को खत्म कर एसडीएम स्तर के अधिकारी को शास्ति लगाने का अधिकार होगा.
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 - धारा 12 में बिना वैध टोकन के वाहन के उपयोग पर दंड के प्रावधान को खत्म किया जाएगा, धारा 17 (सामान्य दंड प्रावधान) में सिर्फ पेनाल्टी लगेगी.
- मप्र जन शिक्षा अधिनियम, 2002 - इस अधिनियम की धारा 4(2) में आरटीई को मानने से इनकार करने पर पेनाल्टी भरने का प्रावधान होगा.
- मध्य प्रदेश एनोटॉमी अधिनियम, 1954 - इस अधिनियम की धारा 6 में शवों के अनाधिकृत निपटान पर पहले दंड का प्रावधान था, लेकिन इसे निरस्त कर व्यवस्था को और सरल बनाया गया है.
- मप्र एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, 1947 - इस अधिनियम की धारा 23 में नियमों के उल्लंघन पर तीन साल तक जेल का प्रावधान था, जैसे वेयरहाउस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना, डिलीवरी में देरी, संग्रहित माल का बीमा नहीं कराना जैसे तकनीकी चूक पर भी सजा का प्रावधान था, अब इसमें सिर्फ पेनाल्टी का प्रावधान होगा.