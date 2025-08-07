भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के आठवें दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 पटल पर रखा गया. जिसे करीब आधे घंटे की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति भी उठाई. कांग्रेस विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने कहा कि इससे काननू व्यवस्था कमजोर होगी और इसका फायदा पैसे वाले लोगों को मिलेगा. गरीब आदमी इतना मोटा जुर्माना नहीं भर सकेगा.

वहीं केबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह संशोधन विधेयक ''ईज आफ डूइंग और ईज आफ लिविंग'' के लिए किया गया है.

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 4 पुराने कानून खत्म किए (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायक ने पूछा 2.0 लाने की जरुरत क्यों पड़ी?

सदन में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सोहन लाल ने कहा, '' जन विश्वास विधेयक पास हुए करीब एक साल हो गया, लेकिन इससे क्या सुधार आया. सरकार को इतना जल्दी 2.0 विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी? बाल्मीकि ने कहा कि पहले गौण अपराधों के लिए न्यायलय जाना होता था. इसमें अपराध दर्ज होता था. लेकिन अब इन अपराधों में सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी. इससे अदालतों की शक्तियां कमजोर होंगी. इसमें अधिकारी वर्ग तय करेंगे किस पर कितनी पेनाल्टी लगाना है.''

यह भी पढ़ें - मध्यप्रदेश पुलिस पर हर दिन हो रहा एक हमला, 16 महीनों में 461 हमले, 612 पुलिसकर्मी घायल

हालांकि, मंत्री टेटवाल ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से व्यापारी भयमुक्त होकर काम करेंगे. उनके परिवार को सजा का भय नहीं होगा.

ये 4 कानून होंगे खत्म

मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम 1949 - कृषि विपणन प्रणाली लागू होने से इस एक्ट की प्रासंगिकता नहीं बची. मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम 1954 - कपास की घटिया खेती रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब इस किस्म की खेती नहीं हो रही है. मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम 1956 - केंद्रीयकृत बाजार विनियमन और तौल की आधुनिक व्यवस्था के कारण अब यह कानून अप्रासंगिक हो गया. मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम 1968 - विश्वभर से साल 1994 से चेचक महामारी खत्म हो चुकी है, ऐसे में अनिवार्य टीकाकारण की जरुरत नहीं बची.

यह भी पढ़ें - विधानसभा में हंगामे के बीच 5 में से 3 विधेयक पारित, कांग्रेस विधायक के कॉलेज मामले पर बवाल

16 कानूनों की 44 धाराओं में भी किया गया परिवर्तन