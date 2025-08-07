Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश में 4 पुराने कानून खत्म, 16 की धाराओं में किया गया बदलाव, जानें इनके बारे में. - 4 OLD LAWS ABOLISHED IN MP

कई अपराधों में अब नहीं जाना होगा जेल, जुर्माना भरकर छूट सकेंगे आरोपित, मोहन सरकार ने कई धाराओं में किया बदलाव

4 OLD LAWS ABOLISHED IN MP
मध्य प्रदेश में 16 कानूनों की धाराओं में भी किया गया बदलाव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:28 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 9:37 AM IST

6 Min Read

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के आठवें दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 पटल पर रखा गया. जिसे करीब आधे घंटे की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति भी उठाई. कांग्रेस विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने कहा कि इससे काननू व्यवस्था कमजोर होगी और इसका फायदा पैसे वाले लोगों को मिलेगा. गरीब आदमी इतना मोटा जुर्माना नहीं भर सकेगा.

वहीं केबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह संशोधन विधेयक ''ईज आफ डूइंग और ईज आफ लिविंग'' के लिए किया गया है.

mohan govt abolished 4 laws
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 4 पुराने कानून खत्म किए (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायक ने पूछा 2.0 लाने की जरुरत क्यों पड़ी?

सदन में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सोहन लाल ने कहा, '' जन विश्वास विधेयक पास हुए करीब एक साल हो गया, लेकिन इससे क्या सुधार आया. सरकार को इतना जल्दी 2.0 विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी? बाल्मीकि ने कहा कि पहले गौण अपराधों के लिए न्यायलय जाना होता था. इसमें अपराध दर्ज होता था. लेकिन अब इन अपराधों में सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी. इससे अदालतों की शक्तियां कमजोर होंगी. इसमें अधिकारी वर्ग तय करेंगे किस पर कितनी पेनाल्टी लगाना है.''

यह भी पढ़ें - मध्यप्रदेश पुलिस पर हर दिन हो रहा एक हमला, 16 महीनों में 461 हमले, 612 पुलिसकर्मी घायल

हालांकि, मंत्री टेटवाल ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से व्यापारी भयमुक्त होकर काम करेंगे. उनके परिवार को सजा का भय नहीं होगा.

ये 4 कानून होंगे खत्म

  1. मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम 1949 - कृषि विपणन प्रणाली लागू होने से इस एक्ट की प्रासंगिकता नहीं बची.
  2. मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम 1954 - कपास की घटिया खेती रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब इस किस्म की खेती नहीं हो रही है.
  3. मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम 1956 - केंद्रीयकृत बाजार विनियमन और तौल की आधुनिक व्यवस्था के कारण अब यह कानून अप्रासंगिक हो गया.
  4. मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम 1968 - विश्वभर से साल 1994 से चेचक महामारी खत्म हो चुकी है, ऐसे में अनिवार्य टीकाकारण की जरुरत नहीं बची.

यह भी पढ़ें - विधानसभा में हंगामे के बीच 5 में से 3 विधेयक पारित, कांग्रेस विधायक के कॉलेज मामले पर बवाल

16 कानूनों की 44 धाराओं में भी किया गया परिवर्तन

  1. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 - लाइसेंस समाप्त होने, दस्तावेजों में कमी, तय व्यापार भत्ता नहीं चुकाने और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब तक जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान था. लेकिन अब इसमें से जेल की सजा को हटाकर केवल पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है.
  2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 - पब्लिक टॉयलेट या गंदे पानी की व्यवस्था नहीं करने पर पहले कोर्ट से पेनालटी लगाई जाती थी, लेकिन अब यह संबंधित नगरीय निकाय का सक्षम अधिकारी पेनाल्टी वसूल सकेगा.
  3. मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 - विपरीत मौसम में प्रतिबंधित मछलियों को पकड़ने, मारने या विक्रय करने पर 2 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जबकि बिना पट्टा वाले जलाशयों में मछली पकड़ने पर 50 हजार रुपये तक जुर्मना चुकाना होगा.
  4. मप्र नगर निगम अधिनियम, 1956 -धारा 195 में प्रतिष्ठानों या संस्थागत परिसरों द्वारा गंदगी या दूषित जल निकासी में असफल होने पर जुर्माना था, अब पेनाल्टी लगेगी.
  5. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी व प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 - यदि कोई जानबूझकर ऐसी उपाधि और लक्षण धारण करेगा पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार और दूसरी बार के उल्लंघन पर एक लाख रु का जुर्माना चुकाना होगा.
  6. मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 - यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पहली बार 20 हजार रु, वहीं यदि संस्था का कोई सदस्य ऐसा करता है तो संस्था पर पहली बार 50 हजार रु और दूसरी बार एक लाख रु तक जुर्माना वसूला जाएगा.
  7. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 - यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई डॉक्टर चिकित्सा करते हुए पाया जाता है, तो पहले उल्लंघन पर एक लाख रु यदि 60 दिन में नहीं चुकाया गया तो प्रतिदिन 2 हजार रु की दर से जुर्माना जोड़ा जाएगा.
  8. मप्र उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पंजीयन एक्ट, 1972 - धारा 23 में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग का काम करने पर आपराधिक जुर्माना था, इसे भी पेनल्टी में बदला जाएगा.
  9. मप्र उपचर्यागृह व रूजोपचार संबंधी स्थानपनाएं अधिनियम, 1973 - धारा 8 और 10 में अनैतिक उपयोग, सुरक्षा जोखिम या बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चलाने पर जेल की सजा और आपराधिक जुर्माने का प्रावधान था. अब पहली बार उल्लंघन पर सिर्फ पेनल्टी होगी.
  10. मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993- धारा 55(3-क), 56(1), 60(1), 102, 103, 104 और 106 में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पंचायत के कामों में दखलंदाजी पर जेल कारावास व जुर्माने का प्रावधान था. इसे भी हटाकर सिर्फ पेनाल्टी ली जाएगी.
  11. मप्र ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 - इस अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत अधिनियम की नियमावली के माध्यम से दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते थे. लेकिन अब पेनाल्टी भरकर छूट सकेंगे.
  12. मप्र फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 - धारा 14 और 17 में कारावास और जुर्माने को खत्म कर एसडीएम स्तर के अधिकारी को शास्ति लगाने का अधिकार होगा.
  13. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 - धारा 12 में बिना वैध टोकन के वाहन के उपयोग पर दंड के प्रावधान को खत्म किया जाएगा, धारा 17 (सामान्य दंड प्रावधान) में सिर्फ पेनाल्टी लगेगी.
  14. मप्र जन शिक्षा अधिनियम, 2002 - इस अधिनियम की धारा 4(2) में आरटीई को मानने से इनकार करने पर पेनाल्टी भरने का प्रावधान होगा.
  15. मध्य प्रदेश एनोटॉमी अधिनियम, 1954 - इस अधिनियम की धारा 6 में शवों के अनाधिकृत निपटान पर पहले दंड का प्रावधान था, लेकिन इसे निरस्त कर व्यवस्था को और सरल बनाया गया है.
  16. मप्र एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, 1947 - इस अधिनियम की धारा 23 में नियमों के उल्लंघन पर तीन साल तक जेल का प्रावधान था, जैसे वेयरहाउस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना, डिलीवरी में देरी, संग्रहित माल का बीमा नहीं कराना जैसे तकनीकी चूक पर भी सजा का प्रावधान था, अब इसमें सिर्फ पेनाल्टी का प्रावधान होगा.

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के आठवें दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 पटल पर रखा गया. जिसे करीब आधे घंटे की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति भी उठाई. कांग्रेस विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने कहा कि इससे काननू व्यवस्था कमजोर होगी और इसका फायदा पैसे वाले लोगों को मिलेगा. गरीब आदमी इतना मोटा जुर्माना नहीं भर सकेगा.

वहीं केबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह संशोधन विधेयक ''ईज आफ डूइंग और ईज आफ लिविंग'' के लिए किया गया है.

mohan govt abolished 4 laws
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 4 पुराने कानून खत्म किए (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायक ने पूछा 2.0 लाने की जरुरत क्यों पड़ी?

सदन में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सोहन लाल ने कहा, '' जन विश्वास विधेयक पास हुए करीब एक साल हो गया, लेकिन इससे क्या सुधार आया. सरकार को इतना जल्दी 2.0 विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी? बाल्मीकि ने कहा कि पहले गौण अपराधों के लिए न्यायलय जाना होता था. इसमें अपराध दर्ज होता था. लेकिन अब इन अपराधों में सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी. इससे अदालतों की शक्तियां कमजोर होंगी. इसमें अधिकारी वर्ग तय करेंगे किस पर कितनी पेनाल्टी लगाना है.''

यह भी पढ़ें - मध्यप्रदेश पुलिस पर हर दिन हो रहा एक हमला, 16 महीनों में 461 हमले, 612 पुलिसकर्मी घायल

हालांकि, मंत्री टेटवाल ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से व्यापारी भयमुक्त होकर काम करेंगे. उनके परिवार को सजा का भय नहीं होगा.

ये 4 कानून होंगे खत्म

  1. मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम 1949 - कृषि विपणन प्रणाली लागू होने से इस एक्ट की प्रासंगिकता नहीं बची.
  2. मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम 1954 - कपास की घटिया खेती रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब इस किस्म की खेती नहीं हो रही है.
  3. मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम 1956 - केंद्रीयकृत बाजार विनियमन और तौल की आधुनिक व्यवस्था के कारण अब यह कानून अप्रासंगिक हो गया.
  4. मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम 1968 - विश्वभर से साल 1994 से चेचक महामारी खत्म हो चुकी है, ऐसे में अनिवार्य टीकाकारण की जरुरत नहीं बची.

यह भी पढ़ें - विधानसभा में हंगामे के बीच 5 में से 3 विधेयक पारित, कांग्रेस विधायक के कॉलेज मामले पर बवाल

16 कानूनों की 44 धाराओं में भी किया गया परिवर्तन

  1. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 - लाइसेंस समाप्त होने, दस्तावेजों में कमी, तय व्यापार भत्ता नहीं चुकाने और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब तक जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान था. लेकिन अब इसमें से जेल की सजा को हटाकर केवल पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है.
  2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 - पब्लिक टॉयलेट या गंदे पानी की व्यवस्था नहीं करने पर पहले कोर्ट से पेनालटी लगाई जाती थी, लेकिन अब यह संबंधित नगरीय निकाय का सक्षम अधिकारी पेनाल्टी वसूल सकेगा.
  3. मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 - विपरीत मौसम में प्रतिबंधित मछलियों को पकड़ने, मारने या विक्रय करने पर 2 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जबकि बिना पट्टा वाले जलाशयों में मछली पकड़ने पर 50 हजार रुपये तक जुर्मना चुकाना होगा.
  4. मप्र नगर निगम अधिनियम, 1956 -धारा 195 में प्रतिष्ठानों या संस्थागत परिसरों द्वारा गंदगी या दूषित जल निकासी में असफल होने पर जुर्माना था, अब पेनाल्टी लगेगी.
  5. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी व प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 - यदि कोई जानबूझकर ऐसी उपाधि और लक्षण धारण करेगा पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार और दूसरी बार के उल्लंघन पर एक लाख रु का जुर्माना चुकाना होगा.
  6. मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 - यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पहली बार 20 हजार रु, वहीं यदि संस्था का कोई सदस्य ऐसा करता है तो संस्था पर पहली बार 50 हजार रु और दूसरी बार एक लाख रु तक जुर्माना वसूला जाएगा.
  7. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 - यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई डॉक्टर चिकित्सा करते हुए पाया जाता है, तो पहले उल्लंघन पर एक लाख रु यदि 60 दिन में नहीं चुकाया गया तो प्रतिदिन 2 हजार रु की दर से जुर्माना जोड़ा जाएगा.
  8. मप्र उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पंजीयन एक्ट, 1972 - धारा 23 में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग का काम करने पर आपराधिक जुर्माना था, इसे भी पेनल्टी में बदला जाएगा.
  9. मप्र उपचर्यागृह व रूजोपचार संबंधी स्थानपनाएं अधिनियम, 1973 - धारा 8 और 10 में अनैतिक उपयोग, सुरक्षा जोखिम या बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चलाने पर जेल की सजा और आपराधिक जुर्माने का प्रावधान था. अब पहली बार उल्लंघन पर सिर्फ पेनल्टी होगी.
  10. मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993- धारा 55(3-क), 56(1), 60(1), 102, 103, 104 और 106 में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पंचायत के कामों में दखलंदाजी पर जेल कारावास व जुर्माने का प्रावधान था. इसे भी हटाकर सिर्फ पेनाल्टी ली जाएगी.
  11. मप्र ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 - इस अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत अधिनियम की नियमावली के माध्यम से दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते थे. लेकिन अब पेनाल्टी भरकर छूट सकेंगे.
  12. मप्र फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 - धारा 14 और 17 में कारावास और जुर्माने को खत्म कर एसडीएम स्तर के अधिकारी को शास्ति लगाने का अधिकार होगा.
  13. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 - धारा 12 में बिना वैध टोकन के वाहन के उपयोग पर दंड के प्रावधान को खत्म किया जाएगा, धारा 17 (सामान्य दंड प्रावधान) में सिर्फ पेनाल्टी लगेगी.
  14. मप्र जन शिक्षा अधिनियम, 2002 - इस अधिनियम की धारा 4(2) में आरटीई को मानने से इनकार करने पर पेनाल्टी भरने का प्रावधान होगा.
  15. मध्य प्रदेश एनोटॉमी अधिनियम, 1954 - इस अधिनियम की धारा 6 में शवों के अनाधिकृत निपटान पर पहले दंड का प्रावधान था, लेकिन इसे निरस्त कर व्यवस्था को और सरल बनाया गया है.
  16. मप्र एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, 1947 - इस अधिनियम की धारा 23 में नियमों के उल्लंघन पर तीन साल तक जेल का प्रावधान था, जैसे वेयरहाउस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना, डिलीवरी में देरी, संग्रहित माल का बीमा नहीं कराना जैसे तकनीकी चूक पर भी सजा का प्रावधान था, अब इसमें सिर्फ पेनाल्टी का प्रावधान होगा.
Last Updated : August 7, 2025 at 9:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MP VIDHANSABHA NEWSMOHAN GOVT NEW LAWSMADHYA PRADESH 4 OLD LAWS ABOLISHEDBHOPAL NEWS4 OLD LAWS ABOLISHED IN MP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जल्द खत्म होगा मध्य प्रदेश का इंतजार, रेलवे ने दी 4000 करोड़ की बड़ी सौगात

नीमच की अनोखी मंडी, यहां फसल नहीं, बिकती है धूल, मिट्टी, पत्थर और पत्तियां

गतका खेलें मेडल जीते, सिख मार्शल आर्ट की जबलपुर में धाक

रिटायरमेंट के सात साल बाद रिकवरी का आदेश अवैधानिक, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.