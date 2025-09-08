ETV Bharat / state

5 लाख के 4 इनामी नक्सली बीजापुर से गिरफ्तार, माओवादियों से विस्फोटक बरामद

बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 4 खूंखार माओवादी गिरफ्तार हुए. पकड़े गए माओवादियों के पास से विस्फोटक और धमाके में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद किया गया. डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ये कार्रवाई थाना बांसागुड़ा में की. इस पूरी कार्रवाई में डीआरजी बीजापुर, बासागुड़ा थाना पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 210 और 229 बटालियन साथ रही. पकड़े गए 4 माओवादियों पर कुल 5 लाख का इनाम घोषित है.

माओवादियों के पास से मिला विस्फोटक: पकड़े गए माओवादियों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया. माओवादियों के पास से बिजली का तार, विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले कोर्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, पावर सोर्स बैटरी, गड्ढा खोदने का औजार मिला है. नक्सलियों के पास से प्रतिबंधित नक्सल प्रचार सामग्री भी मिली है.