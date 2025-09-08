ETV Bharat / state

5 लाख के 4 इनामी नक्सली बीजापुर से गिरफ्तार, माओवादियों से विस्फोटक बरामद

पकड़े गए माओवादी जंगल में बम प्लांट करने की योजना बनाते पकड़े गए.

FOUR NAXALITES ARRESTED
माओवादियों से विस्फोटक बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 9:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 4 खूंखार माओवादी गिरफ्तार हुए. पकड़े गए माओवादियों के पास से विस्फोटक और धमाके में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद किया गया. डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ये कार्रवाई थाना बांसागुड़ा में की. इस पूरी कार्रवाई में डीआरजी बीजापुर, बासागुड़ा थाना पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 210 और 229 बटालियन साथ रही. पकड़े गए 4 माओवादियों पर कुल 5 लाख का इनाम घोषित है.

माओवादियों के पास से मिला विस्फोटक: पकड़े गए माओवादियों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया. माओवादियों के पास से बिजली का तार, विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले कोर्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, पावर सोर्स बैटरी, गड्ढा खोदने का औजार मिला है. नक्सलियों के पास से प्रतिबंधित नक्सल प्रचार सामग्री भी मिली है.

जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत DRG बीजापुर, थाना बासागुड़ा, कोबरा 210 एवं केरिपु 229 की संयुक्त टीम द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है. टीम ने पुतकेल -पोलमपल्ली क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री, बिजली का तार, सेफ्टी फ्यूज, बैटरी, जमीन खोदने के औजार एवं प्रतिबंधित संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री पाम्पलेट के साथ 3 महिला माओवादी सहित 4 माओवादियों को पकड़ा है: बीजापुर पुलिस

पकड़े गए माओवादियों के नाम

  • हेमला भारती ऊर्फ जोगी (प्लाटून नम्बर 10 पार्टी सदस्य) उम्र 19 वर्ष, निवासी गोडिनगटटापारा, पोलमपल्ली, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर. हेमला पर कुल 2 लाख का इनाम शासन की ओर से घोषित है.
  • जोगी मिड़ियम (पीएलजीए सदस्य) उम्र 22 वर्ष, निवासी गेडिनगटटापारा, पोलमपल्ली, थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर. जोगी पर 1 लाख का इनाम घोषित है.
  • देवा हेमला (पीएलजीए सदस्य) उम्र 28 वर्ष, निवासी गोडिनगटटापारा, पोलमपल्ली, थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर. देवा पर 1 लाख का इनाम घोषित है.
  • डोडी हीरे ऊर्फ शांति (जगरगुण्डा-बासागुड़ा एलओएस सदस्य) उम्र 25 वर्ष, निवासी गुण्डम, थाना तर्रेम जिला बीजापुर. डोडी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है.

माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में किया गया पेश: पकड़े गये माओवादी आरोपियों के विरुद्ध थाना बासागुड़ा में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है.

ASP आकाश को IED विस्फोट से उड़ाने वाला नक्सली अरेस्ट
नारायणपुर से 5 लाख का हार्डकोर नक्सली अरेस्ट, आईईडी धमाकों में शामिल रहा है बुदरू
बीजापुर हत्याकांड में शामिल 5 माओवादी गिरफ्तार, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 3 नक्सली अरेस्ट
बस्तर में लाल आतंक पर प्रहार, नारायणपुर में पांच नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर में चार नक्सली अरेस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJAPURPOLICE STATION BASAGUDADRG BIJAPURCOBRA BATTALIONFOUR NAXALITES ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.