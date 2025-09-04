बरेली : प्रेम नगर थाने की पुलिस ने एक ऐसे गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनकी डिटेल साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे. खाते में ठगी के रुपये आने के बाद इसे निकालकर अलग-अलग खातों में जमा कराते थे. इसके बदले उनको मोटा कमीशन मिलता था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अब तक 100 से अधिक बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को दे चुके हैं.
पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि बरेली पुलिस को एनसीआर नेशनल पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिली कि पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा में लाखों रुपए की ठगी के मामले में जिन बैंक खातों में पैसे भेजे गए थे, वह जिले से हैं. इसके बाद बरेली पुलिस ने जब जांच की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ.
बताया कि मिली सूचना के आधार पर जब मुशर्रफ, अब्दुल रज्जाक, निशांत श्रीवास्तव और शिवम गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उनका एक बड़ा गैंग है, जो गरीब लोगों को 1500 से 2000 रुपये तक का लालच देकर उनका बैंक खाता खुलवाता है. उसके बाद बैंक डिटेल और बैंक में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर का सिम कार्ड लेकर साइबर ठगी करने वालों को उपलब्ध करा दिया जाता. इतना ही नहीं, साइबर फ्रॉड से आने वाली रकम को एटीएम के माध्यम से निकालकर दूसरे बैंक खाते में जमा करने का भी काम गैंग के सदस्य करते हैं. इसके बदले इन आरोपियों को साइबर ठगों की तरफ से 8 से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है.
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइलों और व्हाट्सएप से मिली जानकारी से पता चला है कि अब तक यह गैंग 100 से अधिक लोगों के खाते खुलवाकर साइबर ठगों को उपलब्ध करा चुका है.
प्रेम नगर थाने की पुलिस ने बरेली के रहने वाले मुशर्रफ, अब्दुल रज्जाक, निशांत श्रीवास्तव और शिवम गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है. उनके तीन अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, आधार कॉर्ड, बैंक पासबुक सहित तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
