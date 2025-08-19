नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के वेस्ट दिल्ली क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. मोती नगर थाना क्षेत्र के राजा गार्डन में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स शो रूम में भीषण आग लगने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई. मृतकों में तीन युवतियां और एक युवक शामिल हैं, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है.

मृतकों की पहचान पायल ( 20), अमनदीप ( 22), रवि ( 28) और आयुषी ( 22) के रूप में हुई है. घायल की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जिसे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है.

मौके पर पहुंचे फायर ऑफिसर राजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3:08 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आई थी. एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की पहली मंजिल में आग लग गई है. बताया गया कि बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में शो रूम के पांच स्टाफ फंस गए हैं. निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर फायर कर्मियों की टीम ने हथौड़ा से दीवार और दरवाजा को तोड़ना शुरू किया फिर सभी को निकाला गया. कैट्स एम्बुलेंस की मदद से सभी को भेजा गया.

इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग (ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि सोमवार दोपहर में मोती नगर पुलिस को आग लगने की सूचना मिली थी. SHO मोती नगर और फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.

DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की टीम ने बताया कि हादसे के समय लंच टाइम चल रहा था और सभी कर्मचारी ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे. आग पहले फर्स्ट फ्लोर पर लगी और फिर तेजी से सेकेंड फ्लोर तक फैल गई, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था.

परिजनों का आरोप

मृतकों के परिजनों ने शो रूम मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यदि बिल्डिंग में वैकल्पिक रास्ता होता तो इनकी जान बचाई जा सकती थी. परिजन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.





