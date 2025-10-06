यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर; पुलिस महानिदेशक सीआईडी से DGP अभियोजन बने दीपेश जुनेजा, यहां देखिए लिस्ट
रघुवीर लाल बने कानपुर के नए पुलिस आयुक्त, बिनोद कुमार सिंह और तरुण गाबा को मिला अतिरिक्त कार्यभार,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 3:18 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सोमवार को 4 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया. कानपुर के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश 1 महीने पहले जारी हो चुके हैं. इसके बावजूद वह इस पद पर तैनात थे. अब उनके स्थान पर 1997 बैच के आईपीएस अफसर और मौजूदा अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा के पद पर तैनात रघुवीर लाल को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है.
पुलिस मुख्यालय की तरफ से 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अभियोजन व पुलिस महानिदेशक सीआईडी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी दीपेश जुनेजा को स्थानांतरित कर पुलिस महानिदेशक अभियोजन के पद पर भेजा गया है.
बिनोद कुमार सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी : पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के पद पर तैनाद बिनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक सीआईडी के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम का अतिरिक्त पदभार दिया गया है. अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा रघुवीर लाल को पुलिस आयुक्त कानपुर बनाया गया है.
जबकि लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात तरुण बाबा को पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.
अगस्त-सितंबर में भी हुआ था कई अफसरों का तबादला : वहीं इससे पहले अगस्त और सितंबर महीने में भी कई आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था. इससे पहले 17 सितंबर को भी 7 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मध्य जोन में तैनात एडीसीपी ममता रानी चौधरी को प्रमोशन मिला था. उन्हें पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीसीपी बनाया गया था.
आईपीएस देव रंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ भेजा गया था. एसडीआरएफ सेना नायक के पद पर तैनात IPS सतीश यादव को डीजीपी आफिस से अटैच कर दिया गया था. वहीं, IPS अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से एडिशनल एसपी ग्रामीण मेरठ बनाया गया था.
IPS ममता रानी चौधरी को मिला था प्रमोशन : आईपीएस अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक रामपुर से डीसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनाया गया था. IPS ममता रानी चौधरी को प्रमोट किया गया था. उन्हें एडीसीपी मध्य से डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया था. इस तबादले के बाद 18 सितंबर को भी 16 IPS अफसरों का तबादला किया गया था. इसी के साथ आजमगढ़-सोनभद्र-उन्नाव समेत 10 जिलों के एसपी बदल दिए गए थे.
हेमराज मीना, संतोष कुमार मिश्रा, जय प्रकाश सिंह, संजीव सुमन, विक्रांत वीर, नीरज कुमार जादौन, अशोक कुमार मीना, अभिषेक वर्मा, दीपक भूकर, अनिल कुमार आदि अफसरों तबादला किया गया था.
