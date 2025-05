ETV Bharat / state

विदिशा में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 4 की मौत 13 घायल - 4 DIED IN VIDISHA LATERI

पिकअप में सवार थे 15 लोग, 4 की मौत ( Etv Bharat )

विदिशा : गुरुवार रात लटेरी तहसील में आरी घाटी के पास एक भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन बारात लेकर सिरोंज से इंदौर की ओर लौट रहा था और अचानक असंतुलित होकर पलट गया. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में 13 अन्य भी घायल हुए हैं. एसडीओपी अजय मिश्रा के मुताबिक, '' इंदौर के पास आंवलीपुरा गांव से बारात सिरोंज आई थी. यहां एक आदिवासी परिवार में विवाह समारोह के बाद रात में सभी लौटे थे और रास्ते में हादसा हो गया. दूल्हा-दुल्हन दूसरे वाहन में बैठे थे और सुरक्षित हैं.''

