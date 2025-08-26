ETV Bharat / state

मरही माता के दर्शन करने गए भक्त नदी में डूबे, 4 की मौत, हादसे के बाद गांव में मातम - 4 DIED DUE TO DROWNING IN RIVER

हादसे के शिकार हुए लोग बलौदा बाजार जिले के बिटकुली, परसदा गांव के रहने वाले थे.

4 DIED DUE TO DROWNING IN RIVER
हादसे के बाद गांव में मातम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 2:18 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही/बिलासपुर/ बलौदा बाजार: मन्नत पूरी होने के बाद मरही माता के दर्शन करने के लिए गया परिवार हादसे का शिकार हो गया. हादसे में 4 लोगों की जान चली गई. पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक वो मरही माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया. नदी पार कर रहे भक्तों ने सोचा कि वो जल्दी से नदी पार कर लेंगे. लेकिन पानी का तेज बहाव होने के चलते तीन लोग जिसमें बच्चे शामिल थे बह गए. बच्चों को बचाने के लिए परिवार का एक सदस्य गहरे पानी में उतरा. बहाव तेज होने के चलते वो भी डूब गया. एसडीआरएफ की मदद से तीन लोगों के शव कल बरामद कर लिए गए.

सुबह होते ही फिर शुरु किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन: बच्चों को बचाने के चक्कर में डूबे चौथे इंसान की तलाश में आज गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया. घटनास्थल से करीब 2 किमी की दूरी पर चौथे शख्श का भी शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया. बरामद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

हादसे के बाद गांव में मातम (ETV Bharat)

हम लोग मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे तभी ये हादसा हो गया. हादसे का शिकार हुए बच्चों को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला: रवि कुमार ध्रुव, परिजन निवासी

हर साल यहां लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं. शासन प्रशासन को चाहिए कि यहां पर आने जाने की अच्छी व्यवस्था कराए: राम सिंह पटेल, स्थानीय निवासी निवासी

तीन लोगों के शव हमने कल लोगों की मदद से बरामद कर लिए थे. कल अंधेरा होने के बाद हमें रेस्कूय ऑपरेशन रोकना पड़ा. पानी में डूबे चौथे शख्स को आज हमने घटनास्थल से 2 किमी दूर बरामद किया: खगेश चंद्रा, एसडीआरएफ

तेज बारिश के साथ बढ़ा नदी का जलस्तर: परिजनों ने बताया कि बलौदा बाजार के बिटकुली गांव के रहने वाले ध्रुव परिवार ने मन्नत मांगी. मन की इच्छा पूरी होने के बाद मां के दर्शन के लिए ध्रुव परिवार के 40 से 45 लोग भनवारटक के मरही माता मंदिर गए. सोमवार को दर्शन कर भक्तों ने वहीं पर खाना खाया और लौटने की तैयारी शुरु की. भक्तों की गाड़ी मेन रोड पर खड़ी थी और मंदिर वहां से 3 किमी की दूर पर रहा. मंदिर और मेन रोड के बीच में एक बरसाती नदी है. ध्रुव परिवार के लोग जब नदी पार करने लगे तो अचानक तेज बारिश के साथ नदी का जलस्तर बढ़ गया. बीच नदी में होने के चलते उनको संभलने का मौका नहीं मिला.

मरही माता के भक्त हादसे का शिकार: ध्रुव परिवार और एसडीआरएफ की टीम का कहना कि ''जब वो माता के मंदिर के लिए गए तब नदी में पानी का जलस्तर काफी कम था. लौटने के दौरान अचानक से मूसलाधार बारिश शुरु हो गई. मूसलाधार बारिश के चलते नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा. लोग जबतक नदी को पार कर पाते तीन बच्चे पहले तेज धारा में बह गए. बच्चों को बचाने के लिए गहरे पानी में गया बलराम ध्रुव भी डूब गया. आज एसडीआरएफ की टीम ने बलराम ध्रुव के शव को बरामद किया.

हादसे के बाद गांव में मातम (ETV Bharat)

हादसे के शिकार हुए लोगों के नाम

  1. गौरी ध्रुव (13 वर्ष) बिटकुली, बलौदाबाजार
  2. मिटान्स ध्रुव (5 वर्ष) भाटापारा, बलौदाबाजार
  3. मुस्कान ध्रुव (13 वर्ष) परसदा, बिलासपुर
  4. बलराम ध्रुव (36 वर्ष) परसदा, बिलासपुर


हादसे का सबसे दुखद पहलू: नदी के तेज बहाव में जब 13 साल की मुस्कान बहने लगी तो उसके पिता बलराम ने उसकी जान बचाने के लिए गहरे पानी में छलांग लगा दी. नदी की धारा तेज होने के चलते बलराम अपनी बेटी मुस्कान तक नहीं पहुंच पाया. बेटी को बचाने के चक्कर में वो भी गहरे पानी में डूब गया. एक साथ 4 लोगों की मौत के बाद बिटकुली गांव में मातम का माहौल है. परिवार के लोगों का कहना है कि वो मरही माता के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे लेकिन उनकी खुशियां मातम में बदल गई.

4 DIED DUE TO DROWNING IN RIVER
हादसे के बाद गांव में मातम (ETV Bharat)

बस से गए थे माता के दर्शन के लिए: पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह ध्रुव परिवार के लोग मरही माता के दर्शन के लिए निकले. मरही माता का मंदिर बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में आता है. ध्रुव परिवार 9 बजे माता के मंदिर में पहुंच गया. दर्शन के बाद ये लोग खुशी खुशी खाना खाकर लौट रहे थे. तभी नदी में आए तेज बहाव में लोग फंस गए. नदी की तेज धारा में फंसे ध्रुव परिवार के लोगों ने एक दूसरे को बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन चार लोग नदी में डूब गए.

दोपहर के वक्त नदी सूखा रहा. हम लोग खाना खाकर बस में बैठने के लिए निकल रहे थे. तभी तेज बारिश शुरु हो गई. बच्चे लोगों ने मुझे बताया कि बाबू - बाबू लइका मन बोहा गे, पता चला कि बच्चे लोग बह गए. मैं परेशान होकर भागते हुए गया पानी मे कूदा. हमने एक बच्ची को पानी से निकाला लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी: कुंजराम, परिजन

मुस्कान ध्रुव गहरे पानी में डूब रही थी. मुस्कान के पिता ने जब अपनी बच्ची को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए वो भी नदी में कूदे. पानी की धार तेज होने के चलते मुस्कान के पिता भी पानी में डूब गए: परिजन

हम लोग बिटकुली गांव से मरही माता के मंदिर में दर्शन के लिए गए रहे. मंदिर से तीन किमी पहले ही हमारी बस सड़क पर खड़ी हो गई. हम लोग वहां से पैदल ही मंदिर गए. दर्शन और खाना खाकर हम लौट रहे थे. तभी तेज बारिश के साथ नदी में उफान आ गया. भनवारटक नाले में इतना ज्यादा उफान पर था कि हमें संभलने तक का मौका नहीं मिला: पूरन लाल ध्रुव, परिजन

गम में डूबा गांव: हादसे के बाद बिटकुली के परसदा गांव मे शोक का माहौल है. पीड़ित परिवार वालों को पूरा गांव मिलकर सांत्वना दे रहा है. हादसे के शिकार हुए परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

