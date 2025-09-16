ETV Bharat / state

पिता की अर्थी को कंधा देकर 4 बेटियों ने निभाया पुत्र धर्म, जबलपुर के पनागर से सामने आया मार्मिक दृश्य

तीर्थ यात्रा पर थे समाजसेवी पदम मोदी, यात्रा के दौरान ही रुकी हृदयगति, बेटियों ने निभाई पुत्र की भूमिका.

Daughters in Funeral procession panagar jabalpur
पिता की अर्थी को कंधा देकर 4 बेटियों ने निभाया पुत्र धर्म (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
पनागर : जबलपुर के पनागर में एक मार्मिक दृश्य सामने आया जब क्षेत्र के समाजसेवी पदम मोदी की अंतिम यात्रा निकली. अंतिम यात्रा में लोंगो की भीड़ के बीच चारों बेटियों नें अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रखा था. अंतिम यात्रा का ये मार्मिक दृश्य देखकर जो रास्ते से गुजर रहा था वहीं, थम गया और हर शख्स भावुक हो उठा. आमतौर पर अंतिम संस्कार में अर्थी को कन्धा हमेशा पुरष ही देते हैं पर बेटियों द्वारा निभाया गया पुत्र धर्म अपने पिता के प्रति के प्रति अटूट प्रेम और आदर को दर्शाता है.

तीर्थ यात्रा पर थे पदम, वहीं रुकी हृदयगति

पनागर क्षेत्र में रहने वाले पदम मोदी तीर्थ राज समेद शिखर जी की यात्रा पर 12 सितंबर को निकले थे. वे पत्नी मनीषा मोदी और मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे. रास्ते में ही एक स्थान पर वह अचानक गिर पड़े और हृदयगति रुकने से उनका दुःखद निधन हो गया. यह घटना परिवारजनों के साथ ही व्यापारिक समाज और स्थानीय लोंगो के लिए भी गहरा आघात लेकर आई. जैसे ही पार्थिव शरीर घर आया क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

Panagar antim sanskar news
जबलपुर के पनागर से सामने आया मार्मिक दृश्य (Etv Bharat)

बेटियों को बचपन से दिए थे मानवीय घुण

पदम मोदी ने बचपन से ही अपनी बेटियों को मजबूत बनाने के साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे, साथ ही चारों बेटियों सुशीमा, मानसी, महिमा और परी की परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दीं. 15 सितंबर को जब उनकी अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए निकली, तब एक अनोखा और भावुक कर देने वाला दृश्य सामने देखने मिला, जब चारों बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया. इस पल को जिसने भी देखा वह भावुक हो गया.

panagar padam modi antim yatra
मार्मिक दृश्य देखकर हर शख्स हो उठा भावुक (Etv Bharat)

बेटियां भी निभा रहीं बेटों की भूमिका

यह दृश्य समाज को बड़ा संदेश देता नजर आया. जिस परंपरा को लंबे समय से बेटों तक ही सीमित समझा जाता है, आज वही परंपरा बेटियों ने निभाकर दिखाया कि बेटियां भी बेटों की भूमिका निभा सकती हैं. श्री पदम मोदी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और समाजसेवी संगठनों, व्यापारी वर्ग, और स्थानीय जनों ने उन्हें श्रद्धां सुमन अर्पित किए.

