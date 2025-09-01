ETV Bharat / state

नकली दवा बेचने का मामला, 4 कंपनियों के मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार, सरकारी अस्पतालों में होती थी सप्लाई - ARRESTED FOR MAKING FAKE MEDICINE

ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले 4 कंपनी के मालिक और प्लांट हेड को एसटीएफ ने अरेस्ट किया.

ARRESTED FOR MAKING FAKE MEDICINE
4 कंपनियों के मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 10:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले 4 कंपनी के मालिक और प्लांट हेड को गिरफ्तार किया. एसटीएफ मामले में अब तक नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपियों की अन्य राज्यों से आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.

दरअसल, एसटीएफ ने 1 जून को प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के भारी मात्रा में नकली रैपर, नकली आउटर बॉक्स, लेबल समेत क्यूआर कोड के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को गिरफ्तार किया था. जिस संबंध में थाना सेलाकुई, जिला देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद एसटीएफ ने इस मुकदमे में पहले 6 आरोपी संतोष कुमार, नवीन बंसल, आदित्य काला, देवी दयाल गुप्ता, पंकज शर्मा और विजय कुमार पांडे को गिरफ्तार किया.

इस मुकदमे में आरोपियों ने केरोन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड देहरादून, बीएलबीके फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड देहरादून और ओएक्सआई फार्मा प्राइवेट लिमिटेड देहरादून और जेंटिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड देहरादून द्वारा नियमों को ताक पर रखकर आरोपी नवीन बंसल के मौखिक ऑर्डर पर करीब 18 लाख टेबलेट बिना स्ट्रिप्स में पैक किए आरोपी नवीन बंसल उर्फ अक्षय की फर्जी फर्म बीचम बायोटेक को बेच दी.

इन कंपनियों ने दवा ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने और अपनी बिक्री को सही साबित करने के लिए दवा बिल में MRP 00.00 अंकित की, जो सरकारी हॉस्पिटल में सप्लाई के लिए की जाती थी. जबकि आरोपी नवीन बंसल उर्फ अक्षय के पास किसी तरह का सरकारी या हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या अनुमति नहीं थी. इस प्रकार आरोपी नवीन बंसल उर्फ अक्षय ने बिना स्ट्रिप्स पैक की दवाइयों को कंपनी की मदद से भिवाड़ी, राजस्थान में प्राप्त कर आसानी से ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी के नाम की स्ट्रिप्स में पैक कर सह आरोपियों की मदद से बाजार में बेच दिया गया.

इस प्रकार इन दवाओं को आरोपी नवीन बंसल की फर्जी फर्म बीचम बायोटेक, भिवाड़ी राजस्थान ने साल 2023-24 और 2024-2025 में कई बार दवा कंपनियों से अवैध रूप से दवाइयां खरीदी. इस फर्जी फर्म को दवा सप्लाई करने के लिए जानबूझ कर किए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर 4 कंपनी हेड को गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने प्रदीप गौड़ निवासी केवी थापा मार्ग नियर ग्रीन वैली स्कूल (जेंटिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड देहरादून), शैलेंद्र सिंह निवासी मेरठ (बीएलबीके फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड देहरादून), शिशिर सिंह निवासी प्रेमनगर (ओएक्सआई फार्मा प्राइवेट लिमिटेड देहरादून) और तेजेंद्र कौर निवासी जीएमएस रोड (केरोन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड देहरादून) को गिरफ्तार किया. जिनके संबंध में आगे भी गहनता से अन्य जानकारी जुटाई जा रही है.

