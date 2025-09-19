ETV Bharat / state

फर्जी सोशल मीडिया आईडी पर लगाते लड़कियों की फोटो, बॉडी मसाज और स्पा के नाम पर करते ठगी, 4 गिरफ्तार

आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों की फोटो अपलोड करते और बॉडी मसाज-स्पा के नाम पर लोगों से ठगी करते थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
जयपुर: फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों की फोटो अपलोड कर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाली गैंग का जयपुर की पश्चिम जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है. कालवाड़ थाना पुलिस ने बॉडी मसाज और स्पा के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी प्रोफाइल से कॉल गर्ल सर्विस का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठते थे.

कालवाड़ थाना अधिकारी गणेश सैनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जयपुर की कालवाड़ थाना पुलिस ने स्पा सेंटर, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से ठगी करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार, हरपाल भंवरिया, महिपाल भंवरिया और भागचंद जाट को गिरफ्तार किया है.

पढ़ें: बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: स्पा सेंटर पर दबिश, 7 युवतियों सहित 9 हिरासत में

आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों की फोटो गूगल से डाउनलोड करके डालते थे. ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीरों के माध्यम से फंसाते थे. ग्राहक को फर्जी इंस्टाग्राम और फर्जी फेसबुक आईडी पर अपना नंबर भी उपलब्ध करवाते थे, जिसके बाद ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे. आरोपियों की ओर से लड़की की फोटो भेजी जाती थी. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन चार्ज की लिस्ट और अन्य चार्ज की लिस्ट भी भेजी जाती थी.

पढ़ें: जैसलमेर कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश, युवक-युवती गिरफ्तार

ग्राहक की ओर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको होटल चार्ज और वीआईपी कॉल गर्ल के नाम पर बार-बार पैसों की डिमांड की जाती थी. अगर ग्राहक सारे चार्ज दे देता था, तो उसको कूट रचित होटल का गेट पास और एंट्री चार्ज लेने के बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देते थे. अगर कोई व्यक्ति शिकायत करने के लिए कहता था, तो उसे फर्जी डिटेक्टिव के नाम से डराते थे.

